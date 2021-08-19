Aşıdan kaçan yoğun bakıma düşüyor
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Aşıdan kaçan yoğun bakıma düşüyor

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü - Haberler | Sağlık

Aşıdan kaçan yoğun bakıma düşüyor ESOGÜ Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken: "Maske, mesafe ve aşıya dikkat etmemiz gerekiyor" "Geç kaldıklarında çok daha ağır bir tabloyla karşılaşıyorlar" Korona virüse nedeniyle yoğun bakımda yatan hastaların büyük çoğunluğunun aşısız...

Aşıdan kaçan yoğun bakıma düşüyor

ESOGÜ Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken: "Maske, mesafe ve aşıya dikkat etmemiz gerekiyor"

"Geç kaldıklarında çok daha ağır bir tabloyla karşılaşıyorlar"

ESKİŞEHİR - Korona virüse nedeniyle yoğun bakımda yatan hastaların büyük çoğunluğunun aşısız olduğuna dikkat çeken Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, "Yoğun bakım servisimizdeki Korona virüs vakalarının büyük bir çoğunluğu aşısız hastalar. Aşılı olanlar da dozlarını tamamlayamamış, eksik aşılı hastalar" dedi.

Korona virüs yeni ortaya çıkan varyantlarla etkisini sürdürüyor. Virüse karşı en etkili savunma ise aşı oluyor. Yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar başta olmak üzere aşılanmayanlar, koronavirüse yakalandıkları takdirde hastalığı çok daha ağır geçiriyor. Covid-19 nedeniyle yoğun bakım servisine alınan hastalarda aşı olmayanlar başı çekiyor. Aşılamada mavi kategoride yani düşük riskli iller arasında bulunan Eskişehir'de de yoğun bakıma alınan vakaların büyük bölümünü hiç aşılanmayanlar ve eksik doz yaptıranlar oluşturuyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, aşının ve maskenin önemine değinerek, yoğun bakım servislerinin dolu olduğunun altını çizdi.

"Maske, mesafe ve aşıya dikkat etmemiz gerekiyor"

Aşı yaptıranların da rehavete kapılarak tedbirleri azaltanlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Birgül Yelken, "Yoğun bakımlarımız hala doluluğunu koruyor. Yüzde yüz doluluklar devam ediyoruz. Yoğun bakım servisimizdeki Covid-19 vakalarının büyük bir çoğunluğu aşısız hastalar. Aşılı olanlar da dozlarını tamamlayamamış, eksik aşılı hastalar. Aşılı olmak kişisel tedbirlerin azalmasına neden olabiliyor. Toplumda 'ben aşılıyım' deyip gezenleri görüyoruz. Hala salgının devam ettiğini unutmamak lazım. Durumu çok ağır seyreden hastalarımızın olduğunu unutmamak lazım. Asla tedbirleri bırakacağımız bir dönemde değiliz. Bu salgınla baş edebilmemiz için bizim maske, mesafe ve aşı konusunda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yoğun bakımlarımız dolu. Yoğun bakım ekipleri çok yoruldu. Eğer insanlar bize yardım etmek istiyorsa, maske, mesafe ve aşıya dikkat etmeleri lazım" diye konuştu.

"Geç kaldıklarında çok daha ağır bir tabloyla karşılaşıyorlar"

Korona virüse yakalanan birçok kişinin karantina sürecinden çekindiği için sağlık kuruluşuna başvurmakta geç kaldığını kaydeden Prof. Dr. Yelken, "Son dönemde Korona virüs hastaları karantinadan çekindikleri hastaneye çok geç geliyorlar. Bazı kişiler de hastalığın asıl seyrini çok iyi bildikleri için hastaneye geç başvuruyorlar. Hastaneye gelen hasta grubu ise durumu ağırlaştığında, hastalığın geç döneminde başvurduğu için de yoğun bakımlardaki doluluk fazla. Eğer hasta erken gelip tedavi olsa hastalığı hafif atlatabilecekken, geç kaldığında çok daha ağır bir tabloyla karşılaşıyor" ifadelerini kullandı.

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Aşıdan kaçan yoğun bakıma düşüyor
Aşıdan kaçan yoğun bakıma düşüyor
Aşıdan kaçan yoğun bakıma düşüyor
Aşıdan kaçan yoğun bakıma düşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü

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