Aşıda "Öncelik listesi" ihlali
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Aşıda "Öncelik listesi" ihlali

18.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:49

Türkiye'de aşı programı tartışmalı başladı.

Türkiye'de aşı programı tartışmalı başladı. Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşı önceliği listesinde birinci sırada olan sağlık çalışanları olarak canlı yayında ilk aşılarını oldu. Ardından da bazı siyasi parti liderleri ve bazı AKP'li milletvekilleri aşılandı. Oysa kimlerin aşıda öncelikli olduğu belirlenmişti. O listeye uyulmaması tepki çekiyor.

Aşıda 'Öncelik listesi' ihlali

Kaynak: DailyMotion.com

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