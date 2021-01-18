Aşıda "Öncelik listesi" ihlali

Türkiye'de aşı programı tartışmalı başladı. Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşı önceliği listesinde birinci sırada olan sağlık çalışanları olarak canlı yayında ilk aşılarını oldu. Ardından da bazı siyasi parti liderleri ve bazı AKP'li milletvekilleri aşılandı. Oysa kimlerin aşıda öncelikli olduğu belirlenmişti. O listeye uyulmaması tepki çekiyor.

Kaynak: DailyMotion.com