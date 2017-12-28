Asid'den Yeni Yıl Mesajı

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Dr. Yıldırım, mesajında yaklaşan yeni yıl heyecanın hiç bitmemesi temennisinde bulundu. Yıldırım, mesajında "Her yeni yıl, yeni umut ve beklentileri beraberinde getiriyor. Manevi değerlerine sahip çıkan, birbirine kenetlenen halkımız için bu yıl da birlik ve beraberliğin yoğun yaşandığı, huzur ve bereketin bol olduğu günleri barındırsın" dedi.



Dr. Yıldırım, "2018 yılının tüm dünyaya sağlık dolu, mutluluk, huzur ve başarılı günler getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP