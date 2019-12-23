ASİD Başkanı Dr. Yıldırım'ın Kurtuluş Bayramı mesajı

23.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:54

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.



Dr. Yıldırım, kahramanlık ve başarı öyküleriyle yazılmış tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinin Kurtuluş Savaşı'nda Gaziantep'in verdiği mücadele olduğunu kaydetti.



Her türlü yokluğun karşısında, bağımsızlık uğruna ellerinde kalan son şey olan canlarını hiçe sayarak, büyük bir savaş veren Gazianteplilerin yaktığı meşaleyle, tüm ulusun yolunun aydınlanmasında büyük rolü olduğunu dile getiren Dr. Yıldırım, mesajında şu görüşlere yer verdi:



"98'inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutladığımız 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluş günümüz, ebediyete kadar Türk'ün bağımsızlık mücadelesinin sembollerinden biri olacaktır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusumuzun varlığı ve bağımsızlığı için mücadele eden tüm şehitlerimizi büyük bir şükran ve saygıyla anıyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA