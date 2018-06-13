Asid Başkanı Dr. Yıldırım'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dr. Yıldırım, toplumu birleştiren, sağduyu ve hassasiyetin ön plana çıktığı bayramların yediden, yetmişe herkes için büyük bir heyecan ve coşku kaynağı olduğunu bildirdi. Bayram coşkusunun ailelerin ve uzaktakilerin bir araya gelmesine vesile olduğunu ifade eden Yıldırım, "Hoşgörünün ve birlikteliğin önderliğinde, sevgi, saygı ve huzurun eşliğinde nice bayramlar geçirmenizi dilerim" dedi. - GAZİANTEP