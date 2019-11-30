30.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:13

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de eğer işsizlik artıyorsa, resmi rakamlarla bile 5 milyona yaklaşmışsa, gayriresmi olarak 8-9 milyon insan işsizse, ekonomik yönden gelir seviyemiz yükseliyor, insanlar geçimlerini sağlıyor dememiz mümkün değil." dedi.

Karamollaoğlu, Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Çin'in hızla büyümesinin, Avrupa'nın ekonomik yönden belli bir doymuşluğa gelmesinin ticareti hızlandıracağını belirterek, bu anlamda bölgedeki iş insanlarının bir araya gelmesinin önemli olduğunu söyledi.

Dünyayı dikkate almadan politika oluşturulmasının pek kolay olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, adaletin tam olarak gerçekleşmediği bir yerde huzuru ve barışı aramanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Temel Karamollaoğlu, ülkenin kalkınmasında müteşebbis insanların olmazsa olmaz bir unsur olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sanayicilerimizde bulunması icap eden bir özelliktir. Teşebbüs etmek, yeni bir işe kalkışmak cesaret ister, aynı zamanda risk almayı da gerektirir. Ortam müsait değilse insanlar kolay kolay yeni riskler almazlar. Onun için hepimizin en çok önem verdiği husus, ülkemizde adaletin kamil manada tesis edilip edilmediğine dayanıyor. Tabii adaletin tesis edilebilmesi ifade ve teşebbüs hürriyetini garanti altına almak için de elzem. Siz eğer bir fikri ifade edecekseniz onun karşılığında bir ceza görmemeyi, bir haksızlığa uğramamayı mutlaka teminat altına almanızı icap eder."

İş insanlarının Türkiye'de yatırım yapabilmesi için sermayeye ve mali desteğe ihtiyaçları olduğuna aktaran Karamollaoğlu, kalkınma için yatırım yapmak isteyen iş insanlarının borçlarını bile ödeyemediğini, sermayenin ülkeyi terk ettiğini, sermayesiyle Türkiye'de iş yapmak isteyen insanların imkanlarının giderek azaldığını savundu.

Karamollaoğlu, sermayenin de onu faaliyet alanında kullanacak teknik elemanlar, fikir sahiplerinin de ülkeden gittiğini kaydederek, "O zaman geriye maalesef kaba kuvvete boyun eğen veya kaba kuvveti kullanarak kendi karşısında kimsenin ses çıkarmasına fırsat vermeyenler kalıyor. Biz de böyle bir kör dövüşünün içine giriyoruz. Kalkınıyoruz, ilerliyoruz, problemlerimizi çözüyoruz. Kendi kendimize türkü söylemek problemlerimizi hallettiğimiz veya halledeceğimiz manasına kesinlikle gelmiyor." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Türkiye'deki işsizlik rakamlarına değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de eğer işsizlik artıyorsa, resmi rakamlarla bile 5 milyona yaklaşmışsa, gayriresmi olarak 8-9 milyon insan işsizse, ekonomik yönden gelir seviyemiz yükseliyor, insanlar geçimlerini sağlıyor dememiz mümkün değil. Diğer konu, gelir dağılımında adalettir. Sosyal demokratik anlayışa sahip olan arkadaşlar genelde gelir dağılımının artmasından çok adil olmasının üzerinde dururlar. Toplu sözleşmeye girerken hep açlık sınırında sözleşme yapmaya mecbur muyuz? Halbuki çalışan insanın cebine girecek para doğrudan doğruya tekrar iş adamının cebine girer. Yeter ki sosyal adalet gerçekleşsin."

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da fırsatları değerlendirme, vizyon üretme ve krizleri yönetmenin en asgari şartının düşünce özgürlüğü olduğunu anlattı.

Krizleri yönetilmek için bütün fikirlere açık bir kriz yönetim stratejisinin uygulanması gerektiğini anlatan Davutoğlu, krizlerin konuşulmasının düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olacağını söyledi.

Hukukun üstünlüğünün önemini dile getiren Davutoğlu, rasyonel ekonomi yönetiminin hamasetle ve psikolojik dürtüleri tahrik ederek olamayacağını aktardı.

Kaynak: AA