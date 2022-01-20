Aşı Zorunluluğuna Uymayanlar İşten Çıkarıldı - Haberler
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Aşı Zorunluluğuna Uymayanlar İşten Çıkarıldı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Corona virüsü pandemisinde en çok değişikliğe uğrayan sektörlerden biri de eğitim sektörü. Şimdi gündem, okullarda aşı zorunluluğu. Amerika'nın en büyük ikinci okul bölgesi Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi yaklaşık 500 çalışanını bölgenin aşı zorunluluğu kararına uymadıkları için işten çıkardı.

Corona virüsü pandemisinde en çok değişikliğe uğrayan sektörlerden biri de eğitim sektörü. Şimdi gündem, okullarda aşı zorunluluğu. Amerika'nın en büyük ikinci okul bölgesi Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi yaklaşık 500 çalışanını bölgenin aşı zorunluluğu kararına uymadıkları için işten çıkardı

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Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Koronavirüs, Okul, Güncel, Haber

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