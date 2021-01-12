Aşı zorunlu olacak mı? Aşı rıza belgesi nedir, nasıl alınır?
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Aşı zorunlu olacak mı? Aşı rıza belgesi nedir, nasıl alınır?

12.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:33
Aşı zorunlu olacak mı? Aşı rıza belgesi nedir, nasıl alınır?

15 Ocak Cuma gününden itibaren uygulanacak koronavirüs aşısı zorunlu olacak mı? Aşı rıza belgesi nedir, nasıl alınır?

Çinden alınan ve test aşamalarından geçen koronavirüs aşısı bu Cuma uygulanmaya başlanacak. 3 milyon doz koronavirüs aşısının incelemesi sonrası Aşı zorunlu olacak mı? Aşı rıza belgesi nedir, nasıl alınır?

AŞI ZORUNLU OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile ilgili açıklama yaptı. Çin'den sipariş edilen 50 milyon doz aşının inaktif yöntemle üretildiğini, bu yöntemle üretilen aşıların daha güvenilir olduğunu söyledi. Bakan Koca, yıllardır bu yönteme dayalı aşılar üretildiğini ve bir yan etkisinin olmadığını anlattı. Çin'den gelecek aşıların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından inceleneceğini, Türkiye standartlarına uygun bulunduğu takdirde aşılamanın başlayacağını vurguladı. Bakan Koca, aşılama konusunda zorunluluk olmayacağını da söyleyerek, "Hangi aşıların hangi yöntemle üretildiğini, hangi yöntemin daha iyi bir yöntem olduğunu vatandaşımıza anlatacağız" dedi. Koca, kamuoyunun huzurunda aşı yaptıracağını da duyurdu. Avustralya hava yolu şirketi Qantas uluslararası seferlerde koronavirüs aşısının zorunlu olacağını duyurdu. Şirketin CEO'su Alan Jones, dış hat seferlerinin dışında iç hatlarda ise aşı zorunluluğunun olmasına gerek.

AŞI RIZA BELGESİ NEDİR, NASIL ALINIR?

Aşı yapılacak vatandaşlardan, kendi rızasıyla aşı olduğuna dair "Onam belgesi" alınacak. Uzmanlar, diğer aşılarda alınmayan bu belgenin koronavirüs aşısı için mecburi tutulmasının sebebini, "Salgın döneminde acil olarak uygulamaya koyduğun bir aşıyı vuruyorsun. Ruhsat işlemleri tamamlanmamış, acil kullanıma karar vermişsin, biraz da sorumluluğu vatandaşla paylaşmak için böyle bir imza yöntemi getiriliyor" şeklinde açıkladı.

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