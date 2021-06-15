Aşı zorunlu mu olacak?
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Aşı zorunlu mu olacak?

Aşı zorunlu mu olacak?
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Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında "Aşı zorunlu mu olacak" sorusu yer aldı. Peki, Aşı zorunlu mu olacak?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Daha önce covid geçirenler Aşı zorunlu mu olacak, konusunu merak etti. İşte, detaylar.

AŞI ZORUNLU MU OLACAK?

Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.

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