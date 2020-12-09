Aşı zorunlu mu? Aşının yan etkileri neler? Aşı ne zaman gelecek?
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Aşı zorunlu mu? Aşının yan etkileri neler? Aşı ne zaman gelecek?

09.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:14
Aşı zorunlu mu? Aşının yan etkileri neler? Aşı ne zaman gelecek?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Koca, Aşı zorunlu mu? Aşının yan etkileri neler? Aşı ne zaman gelecek? sorularını yanıtladı.

Merak edilen soruların başında Aşı zorunlu mu? Aşının yan etkileri neler? Aşı ne zaman gelecek? gibi sorular gelmektedir.

AŞI ZORUNLU MU?

Aşının zorunlu olmayacağını dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşımızı ikna etmeye çalışacaklarını söyledi.

AŞI NE ZAMAN GELECEK?

En geç 1 hafta 10 gün içerisinde ara değerlendirmesinin yapılacağı ve daha sonra hastalara uygulanacapuını söyledi. İlk olarak sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üstüne uygulanacağına değindi.

AŞININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Bugün toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Fahrettin Koca, "3.700 kişiye aşı yapıldı. Ciddi yan etkisi yok. Zaten olabilecek yan etkileri paylaşıyoruz." dedi.

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