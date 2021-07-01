Aşı zorunlu mu? Aşı olmak mecburi mi

Sağlık Bakanlığından yapılan 3. doz aşı uygulaması açıklaması sonrası vatandaşlar 3. doz gerekli mi ve 3. doz covid aşısı yapılmalı mı gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, aşı zorunlu mu? Aşı olmak mecburi mi?

Covid aşısı uygulaması Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamalarla güncelleniyor ve daha kapsamlı hale geliyor. Son olarak 3. Doz aşı uygulaması açıklandı. Peki, aşı zorunlu mu? Aşı olmak mecburi mi İşte, detayları…

AŞI ZORUNLU MU?

Aşı açıklamaları sonrası vatandaşlar aşı olmak zorunlu mu, merak edildi. Sağlık Bakanlığında yapılan resmi açıklamaya göre Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir.

AŞI OLMAK MECBURİ Mİ?

Anayasanın 17. Maddesinde yer alan ifade, "Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamayacağı" şeklindedir..