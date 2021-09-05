Aşı yaşı kaça düştü? 12 yaş ve üzeri aşı olabilir mi? 8, 9, 10, 11 yaş aşılama olacak mı, ne zaman olacak?

Son dakika gelen haberlere göre aşı yaşı 12'ye indi. 12 yaş ve üstüne koronavirüs aşı randevuları tanımlandı. Peki, 12 yaş ve üzeri ne zaman aşı olabilir? E-Devlet'ten randevu mu alınması gerekiyor? 12 yaş ve üzeri aşılama ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Türkiye covid-19 ile mücadele kapsamında aşılanma çalışmalarını hızla sürdürürken vatandaş aşı yaşının kaça düştüğünü merak ediyor. Peki, Aşı yaşı kaça düştü? 12 yaş ve üzeri aşı olabilir mi? 9, 10, 11 yaş aşılama ne zaman olacak? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor. Bilim kurulu tarafından yapılan son açıklamada 12 yaş ve üzeri çocuklarda veli onayı ile Kovid-19 aşısı yapılmasına onay verildiği duyurulmuştu.

AŞI RANDEVULARI SİSTEME TANIMLANDI

12 yaş ve üstüne Kovid-19 aşı randevuları Sağlık Bakanlığı'nın sistemine tanımlandı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BAKAN KOCA: TERCİHE BIRAKTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz" açıklamasında bulunmuştu.