Son dakika gündem: AŞI YAPTIRSAYDIM ÇOCUKLARIMIN BAŞINDA OLACAKTIM?
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Son dakika gündem: AŞI YAPTIRSAYDIM ÇOCUKLARIMIN BAŞINDA OLACAKTIM?

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KAYSERİ'de 1 aydır koronavirüs tedavisi gören 3 çocuk annesi Gülseren Yalçın (42), 'Herkes 'kısırlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor' falan diyor.

KAYSERİ'de 1 aydır koronavirüs tedavisi gören 3 çocuk annesi Gülseren Yalçın (42), 'Herkes 'kısırlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor' falan diyor. Hepsi yalan. Ben aşı yaptırsaydım, şu an burada olmayacaktım. Çocuklarımın başında olacaktım. Şu anda çocuklarım evde yalnız kalıyor. Çok pişmanım. En kısa zamanda taburcu olduktan sonra aşımı olmayı düşünüyorum? dedi.

Bir ay önce kas ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle gittiği devlet hastanesinde koronavirüs testi pozitif çıkan Gülseren Yalçın, evinde karantina altına alındı. 6 gün evinde tedavi gören 3 çocuk annesi, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. 19 gündür yoğun bakım servisinde tedavisi süren Yalçın yaşadığı zorlu süreci anlattı. Yalçın, Tedavim iyi gidiyor. Benim oğlum kuaför çırağı. Önce oğlum yakalandı. Sonra ben yakalandım. Benden sonra da kızım bu hastalığa yakalandı. Virüsü ben ağır geçiriyorum. Hastanede tedavi hizmeti çok güzel. Kızım üniversite sınavına girecekti. Ders çalışıyordu. Dersleri bölünmesin dedik. İkimiz de aşımızı yaptırmadık. Sonrasında koronavirüse yakalandık. Keşke aşı olsaydım. Çok pişmanım. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum? dedi.

'ÇOK PİŞMANIM'

Yalçın, aşı yaptırmadığı için büyük pişmanlık yaşadığını belirterek şöyle konuştu

'Herkes 'kısırlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor' falan diyor. Hepsi yalan. Ben aşı olsaydım, şu an burada olmayacaktım. Çocuklarımın başında olacaktım. Şu anda çocuklarım evde yalnız kalıyor. Çok pişmanım. En kısa zamanda taburcu olduktan sonra aşımı olmayı düşünüyorum.?

Son dakika gündem: AŞI YAPTIRSAYDIM ÇOCUKLARIMIN BAŞINDA OLACAKTIM?
Son dakika gündem: AŞI YAPTIRSAYDIM ÇOCUKLARIMIN BAŞINDA OLACAKTIM?
Son dakika gündem: AŞI YAPTIRSAYDIM ÇOCUKLARIMIN BAŞINDA OLACAKTIM?
Son dakika gündem: AŞI YAPTIRSAYDIM ÇOCUKLARIMIN BAŞINDA OLACAKTIM?
Son dakika gündem: AŞI YAPTIRSAYDIM ÇOCUKLARIMIN BAŞINDA OLACAKTIM?
Son dakika gündem: AŞI YAPTIRSAYDIM ÇOCUKLARIMIN BAŞINDA OLACAKTIM?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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