Aşı yaptırmayan kaç kişi var?

Türkiye'de son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış endişeleri artırdı. Delta varyantı nedeniyle 4. dalganın da kapıda olduğunu belirten uzmanlar aşılamanın önemine bir kez daha dikkat çekti. Peki, aşı yaptırmayan kaç kişi var?

Uzmanlar bu koronavirüse karşı en büyük silahımızın aşılanma olduğunu vurgu yaparken aşılanma oranının yüksek olduğu illerdeki vaka sayılarının az olduğuna da dikkat çekiliyor. Yurt genelinde ise karşıtlarına karşı ikna çabaları hız kesmeden devam ediyor. Aşı yaptırmayan kaç kişi var? İşte detaylar?

TÜRKİYE'DE AŞI YAPTIRMAYAN KAÇ KİŞİ VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bine indiğini belirtti. Koca, "Aşıda 26 Temmuz: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407'e indi." sözlerine yer verdi.

4. DALGA UYARISI

Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Delta varyantının özellikle aşı olmayanlarda etkisinin daha fazla olacağı yönünde olacağını söyleyerek, "Aşı olmak gerekli. Dünya genelinde 4. dalganın 'aşısızlar pandemisi' olabileceğine dair bir kanı var. Bu sebeple 4. dalgayı ülkemizde en az hasarla atlatmamız için yapmamız gereken şey aşıya ağırlık vermek ve maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat etmek" sözlerine yer vermişti.