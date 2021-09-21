MANİSA (İHA) - Aşı yaptırmayan hamile kadın koronaya yakalandı: "Pişmanım"

Manisa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mustafa Cihan Baysal:

"Eskisi gibi daha seyrek olan gebelik popülasyonu son zamanlarda artışta olduğunu hatta birtakım komplikasyonları daha sık yaşadığını ve sonuçta bazı gebeleri kaybettiğimizi gördük"

"Gebeliğin herhangi bir döneminde bu aşıların yapılmasının anne ya da bebek sağlığı üzerine bir yan etkisi olmadığı görüldü"

MANİSA - Manisa'da hamilelik sırasında bebeğine bir şey olur korkusuyla aşı yaptırmayan kadın korona virüse yakalanarak hastaneye kaldırılınca "Pişmanım, keşke aşı olsaydım" diyerek kendisi gibi hamile olan hemcinslerine aşı olmaları tavsiyesinde bulundu. Manisa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mustafa Cihan Baysal ise gebelikte korona virüse yakalananların sayısında artış olduğunu belirterek, "Eskisi gibi daha seyrek olan gebelik popülasyonu son zamanlarda artışta olduğunu hatta birtakım komplikasyonları daha sık yaşadığını ve sonuçta bazı gebeleri kaybettiğimizi gördük" dedi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile Meryem Altun, gebeliği sırasında bebeğine bir şey olur korkusuyla aşı olmak istemedi. Bu sırada korona virüse yakalanan Altun, Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tedavilerinin ardından sağlık durumu iyiye giden Altun, taburcu olmaya hazırlanıyor. Zorlu bir süreçten geçtiğini ve aşı olmadığı pişman olduğunu söyleyen Altun, kendisi gibi hamile olan hemcinslerine de aşı olmalarını tavsiye etti.

Sağlığına kavuştuğunu ancak zorlu bir süreç geçirdiğini belirten Altun, "Bu hastalığa yakalandık ama şimdi daha iyiyiz. İlk başlarda biraz zorlandık. İnşallah bugün de taburcu olacağız. Aşı olmak istedik ama bebeğimizi riske atmamak için riske atmak istemedik. Korktuğumuzdan da aşı olmadık. Bu hale geleceğimizden haberimiz yoktu. Bu yüzden pişmanım da. Aşı olunmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Hamilelerin daha sık korona pozitif vaka olarak görülmeye başlandığını söyleyen Manisa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mustafa Cihan Baysal, "Bu hastalıktan en çok etkilenen de gebeler oldu. Başlarda izolasyon işe yarıyordu ancak gebelerin toplumda daha fazla rol alması ve izolasyondan çıkmasıyla birlikte toplumdaki bu grup daha riski hale gelmiş oldu. Covid pozitif olan gebelerin polikliniklere daha sık başvurduğu, doğumlarda ve acil sezaryen vakalarında daha sık pozitif olarak karşımıza çıktığını görmüş olduk. Eskisi gibi daha seyrek olan gebelik popülasyonu son zamanlarda artışta olduğunu hatta birtakım komplikasyonları daha sık yaşadığını ve sonuçta bazı gebeleri kaybettiğimizi gördük" diye konuştu.

"Gebelikte aşı yapılmasının yan etkisi olmadığı görüldü"

Korona virüsten korunmak için geliştirilen aşıların gebelik sürecinde herhangi bir yan etki oluşturmadığına dikkat çeken Uzm. Dr. Baysal, "Bu hastalığın tedavisi olmadığı için hastalığa yakalanmamak daha kolay gibi gözüküyor. Bunun için de bazı aşılar geliştirildi. Ülkemizde olan aşılar aslında gebelik dönemlerinde öncesinde ve sonrasında uygun olarak piyasaya sürüldü. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Gebeliğin herhangi bir döneminde bu aşıların yapılmasının anne ya da bebek sağlığı üzerine bir yan etkisi olmadığı görüldü. Gerek düşük oranlarında artış gerek ileri haftalardaki komplikasyonlarda artış gerek erken doğumları arttırmadığı görüldü. Bu sebepten dolayı aslında kendini risk durumunda gören gebelerin bu aşılarla aşılanması uygun olabilir. Pozitif olan gebeler, hayatını kaybedenler, çocuğunu kaybedenler ya da ilk hafta düşüklerin hepsi aşısızdı. Hiç aşılı, aşıları tamamlanmış, tüm dozları tamamlanmış gebelerde bunları görmedik. Tüm gördüğümüz covid ile ilgili komplikasyonlar aşısız gebelerde" ifadelerini kullandı.

Varyantlarla birlikte gebelerde vaka sayılarında biraz artış olduğu görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Baysal, "Varyantın olması biraz daha arttırdı gibi. İlk dönemlerde de gebeleri görüyorduk ama hem poliklinik başvuruları hem hiçbir semptomu olmayan normal yatış olan, acil sezaryene ya da doğuma girmesi gereken gebelerden aldığımız örnekte covid pozitiflik sıklığı daha fazla olmaya başladı" diye konuştu.