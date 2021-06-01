Aşı yaptırmaya gidenler sokağa çıkma yasağından muaf mı?
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Aşı yaptırmaya gidenler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Aşı yaptırmaya gidenler sokağa çıkma yasağından muaf mı?
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İçişleri Bakanlığı, "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu 9 maddelik genelge gönderdi. Peki, aşı yaptırmaya gidenler sokağa çıkma yasağından muaf mı?İşte, merak edilen normalleşme genelgesinin ayrıntıları…

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı normalleşme kararlarına ilişkin 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Aşı yaptırmaya gidenler sokağa çıkma yasağından muaf mı?

AŞI OLACAKLAR SOKAĞA ÇIKMA UYGULAMASINDAN MUAF MI?

Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklar.

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