Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı yaptırmama hakkı var mı? Aşı ücreti ne kadar?

Aşı ile ilgili çalışmalar devam ederken vatandaşlar Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı yaptırmama hakkı var mı? Aşı ücreti ne kadar? gibi sorular sormaya başladı. Soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Tüm dünyayı saran koronavirüs ile ilgili aşı çalışmaları kapsamlı bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda sağlık çalışanları ve bilim adamları ellerinden geldiğince aşı ile ilgili gelişmeler kaydetmeye çalışıyor. Peki, Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı yaptırmama hakkı var mı? Aşı ücreti ne kadar?

AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyanın neresinde olursa olsun aşı çalışmalarıyla ilgili her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Başarı oranları yüksek olanlarla sözleşmeler imzalıyoruz" dedi. Ayrıca aşının Türkiye'de ücretsiz olacağını da belirtti." Aşı zorunlu olmayacak.

AŞI İLK KİME UYGULANACAK?

Bilim Kurulu'nun "öncelikli" dediği kişilere ücretsiz yapılacak aşıdan kademeli olarak sağlık personelleri, kronik hastalar, 65 yaş ve üzeri, güvenlik görevlileri, kuryeler ve havayolu çalışanları yararlanacak.İlk aşıların 11 Aralık'ta vurulacağı belirtilirken, ilk iki doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak.