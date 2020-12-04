Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı yaptırmama hakkı var mı? Aşı ücreti ne kadar?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı yaptırmama hakkı var mı? Aşı ücreti ne kadar?

04.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:59
Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı yaptırmama hakkı var mı? Aşı ücreti ne kadar?

Aşı ile ilgili çalışmalar devam ederken vatandaşlar Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı yaptırmama hakkı var mı? Aşı ücreti ne kadar? gibi sorular sormaya başladı. Soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Tüm dünyayı saran koronavirüs ile ilgili aşı çalışmaları kapsamlı bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda sağlık çalışanları ve bilim adamları ellerinden geldiğince aşı ile ilgili gelişmeler kaydetmeye çalışıyor. Peki, Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı yaptırmama hakkı var mı? Aşı ücreti ne kadar?

AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyanın neresinde olursa olsun aşı çalışmalarıyla ilgili her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Başarı oranları yüksek olanlarla sözleşmeler imzalıyoruz" dedi. Ayrıca aşının Türkiye'de ücretsiz olacağını da belirtti." Aşı zorunlu olmayacak.

AŞI İLK KİME UYGULANACAK?

Bilim Kurulu'nun "öncelikli" dediği kişilere ücretsiz yapılacak aşıdan kademeli olarak sağlık personelleri, kronik hastalar, 65 yaş ve üzeri, güvenlik görevlileri, kuryeler ve havayolu çalışanları yararlanacak.İlk aşıların 11 Aralık'ta vurulacağı belirtilirken, ilk iki doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak.

İlgili Haberler

Aşı ne zaman gelecek? İlk kimler aşı olacak? Aşının yan etkileri var mı?
Aşı ne zaman gelecek? İlk kimler aşı olacak? Aşının yan etkileri var mı?
Yerli aşı ne zaman uygulamaya başlanacak? Yerli aşı ne zaman başlıyor?
Yerli aşı ne zaman uygulamaya başlanacak? Yerli aşı ne zaman başlıyor?
İnaktif virüs ne demek? İnaktif aşı ne demek? mRNA aşısı nedir?
İnaktif virüs ne demek? İnaktif aşı ne demek? mRNA aşısı nedir?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Arınç Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Beyonce Sezen Aksu İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Ersun Yanal Sinan Gümüş Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Uefa Şehit Antalya Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aşı yaptırmak zorunlu mu? Aşı yaptırmama hakkı var mı? Aşı ücreti ne kadar? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 19:18:43. #1.14#
title