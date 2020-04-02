Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı - Haberler
Mustafa Varank, Türkiye, Güncel

Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ve dünyadaki tüm bilim insanlarının beraber hareket ederek, global tehdit haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üstesinden gelebileceğini belirterek, "Kovid-19'a yönelik girişimlerde özel sektörün biraz daha elini taşın...

02.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:00
Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ve dünyadaki tüm bilim insanlarının beraber hareket ederek, global tehdit haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üstesinden gelebileceğini belirterek, "Kovid-19'a yönelik girişimlerde özel sektörün biraz daha elini taşın altına koyması lazım." dedi.

Varank, "COVID-19 Türkiye Platformu" koordinasyonunda gerçekleştirilen Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'na telekonferansla katıldı. Konferansta sunum yapan bilim insanlarının açıklamalarını dikkatle takip ederek, çeşitli sorular yönelten Varank, destek ve koordinasyon anlamında Bakanlık olarak yapacakları çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

Kovid-19'a yönelik tedavi için yapılan klinik çalışmaların Türkiye ve dünyadaki gidişatına değinen Varank, bu konuda çalışma yapan tüm ekiplerle irtibat kurulmasında Bakanlık olarak harekete geçebileceklerini söyledi.

Varank, aşı ve ilaç geliştirme konusunda inovasyonların önünü açıcı şekilde hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"ABD gibi kuralların çok sıkı olduğu yerlerde bile bu süreçte kararlar 1-2 günde verilebiliyor. İnsan sağlığını ilgilendiren konularda regülasyonlar elbette önemli ancak bizi kısıtlayacak, kendi elimizi kolumuzu bağlayıcı tarzda hareket etmememizin önemli olduğuna inanıyorum. Bunu sanayi ve teknolojinin diğer alanlarında da görebiliyoruz. Birtakım standart dayatmalarının önümüzü kolayca kesebildiğine ama standartları koyan ülkelerin bunların arkasından dolandıklarına şahit olabiliyoruz. Onun için biraz daha cesur olmamız gerektiğine inanıyorum."

Kovid-19'a yönelik girişimlerde devlet desteklerinin bulunduğunu ancak özel sektörün bu alana yatırım yapmakta isteksiz olduğunu ifade eden Varank, "Garantici bir anlayışla bu işler olmuyor. Çok güzel girişimler de var ama onlar da devletin teşvikiyle harekete geçiyor. Özel sektörün girişimcilikte biraz daha elini taşın altına koyması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜBİTAK MAM'ın kapıları tüm araştırmacılarımıza açık"

Varank, dünyada da uygulanan geleneksel bir yöntem olan antikor tedavisine işaret ederek, Türkiye'de bu konuda çalışma yapmak isteyenlerin bulunduğunu ve tedavide standartların oluşturulmasına ilişkin yapıyı kurabileceklerini dile getirdi.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (MAM) yürüttüğü projelerin yanında, Kovid-19'a yönelik çalışmalarda da koordinasyonu sağlayacağını vurgulayan Varank, "Araştırmacılarımızın neye ihtiyacı varsa TÜBİTAK MAM koordinasyonunda yerine getirmeye çalışacağız. Koordinasyonu sağlamanın yanında merkezin fiziki olarak da kapıları araştırmacılarımız için sonuna kadar açık." ifadelerini kullandı.

Varank, Kovid-19'a yönelik çalışma yapan akademisyenlerin araştırma süreçlerinde, stajyer ihtiyaçlarının da karşılanmasının önünün açıldığını kaydetti.

"Gümrüklerde yaşanabilecek sorunların çözümü için çalışıyoruz"

Araştırmacıların malzeme tedarikinde gümrüklerde yaşayabileceği sorunların çözümü için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile konuştuklarını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Süreçlerin bu dönemde hızlandırılması gerekiyor. Ticaret Bakanlığımız da bu tip ürünlerin hızlıca gümrüklerden geçmesi için çalışma yapıyor ancak gümrükten ziyade tedarik zincirleriyle ilgili sıkıntılar daha fazla göze batıyor. Bu konuda da öncü olabiliriz. TÜBİTAK MAM'daki arkadaşlarımız yaşanan sorunları bize doğrudan iletebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, süreci yerlileşmede bir fırsat olarak da kullanmaya çalıştıklarını belirterek, Türkiye'de özellikle enzimlerle ilgili yoğun faaliyetlerin olduğunu, tanı kitlerinde kullanılan enzimlerin yerlileştirildiğini ve endüstriyel enzimin de üretildiğini söyledi.

Beraberlik vurgusu

Varank, konferansın kapanışında yaptığı konuşmada ise Kovid-19 ile mücadele sürecinde beraber çalışmanın önemine değinerek, "Kovid-19 global bir tehdit. Önce ülkemizdeki, daha sonra da dünyadaki tüm bilim insanlarının beraber hareket ederek üstesinden gelebileceği büyük bir problem. COVID-19 Türkiye Platformu da bilim insanlarını bir araya getirdiğimiz öncü bir platform oldu." dedi.

Bu birlikteliğin devamı için bilim insanlarına çağrıda bulunan Varank, katkı sağlamak isteyenleri kolaylıkla dahil etmek için de söz konusu platformu esnek bir yapıda kurduklarını anlattı.

Varank, kurumsal çekişmeleri minimuma indirerek ortak çalışmayla etkili sonuçlar alınacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Platformu bilimsel çalışmalarımızı mümkün olan en fazla kişiye ulaştırmak için kullanmamız lazım. Akademik konularda yabancı dillerde binlerce kaynağa ulaşabilirken, Türkçe kaynaklarımızda paylaşımcılık biraz daha zayıf. Her projede günlük olarak neler yapılıyor raporlanabilir. Herkes çalışmalarını hızlı bir şekilde paylaşabilirse tekrarların önüne geçip birbirimizin çalışmalarından da faydalanabiliriz."

Varank, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından uluslararası destek talepleri olduğunu belirterek, bununla ilgili organizasyon düzenlenebileceğini, sanal konferansları da devam ettirmek için çalışacaklarını dile getirdi.

Aşı, ilaç, tanı kiti geliştirilmesi konularında her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Varank, "TÜBİTAK MAM, tüm talepleri organize edip çözmeye çalışacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hangi konuya müdahale etmemiz gerekirse bunu yapacağız. Süreci bilim insanlarımızın katkılarıyla aşacağımızı biliyoruz." diye konuştu.

Araştırmacıların Kovid-19'a yönelik çeşitli konulardaki projelerini anlattığı ve çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladığı sanal konferans toplam 140 bin izlenmeye ulaştı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Erdoğan başkanlara talimat verdi: Durumu olmayanlara destek olun Haberler
Erdoğan başkanlara talimat verdi: Durumu olmayanlara destek olun
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Haberler
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Haberler
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs haritası! İşte en riskli ilçeler Haberler
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs haritası! İşte en riskli ilçeler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira...
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Alkol almak için karantinadan kaçan şahsın, temas ettikleri karantinaya kendisi hapse girdi
Alkol almak için karantinadan kaçan şahsın, temas ettikleri karantinaya kendisi hapse girdi
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık
İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Uzmanların '1-2 hafta önemli' uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
Uzmanların "1-2 hafta önemli" uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Demet Akalın Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tamer Tuna Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Avrupa İtalya
Şu an buradasınız: Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 17:04:34. #1.15#
title