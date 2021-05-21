Aşı üretici firmalar, düşük ve orta gelirli ülkelere 2021 sonuna dek 1,3 milyar doz aşı temin edecek
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Aşı üretici firmalar, düşük ve orta gelirli ülkelere 2021 sonuna dek 1,3 milyar doz aşı temin edecek

Aşı üretici firmalar, düşük ve orta gelirli ülkelere 2021 sonuna dek 1,3 milyar doz aşı temin edecek
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, BioNTech, Pfizer, Johnson and Johnson ve Moderna ilaç firmalarının, düşük ve orta gelirli ülkelere toplam 1,3 milyar doz aşı temin etme sözü verdiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, BioNTech, Pfizer, Johnson and Johnson ve Moderna ilaç firmalarının, düşük ve orta gelirli ülkelere toplam 1,3 milyar doz aşı temin etme sözü verdiğini açıkladı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, başkent Roma'daki devlet konukevi Villa Pamphilj'de birlikte açılışını yaptıkları zirvenin liderler oturumunda konuşma yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salgını kontrol altına almak için şimdi harekete geçmeleri gerektiğini belirtirken düşük ve orta gelirli ülkelere aşı sağlayabilmek için aşı üreticileriyle yakın çalışma yürüttüklerini söyledi.

Von der Leyen, bu çerçevede aşı üreticisi şirketlerin 2021 sonuna kadar bu ülkelere 1,3 milyar doz aşı temin etme sözü verdiklerini açıkladı.

BioNTech ve Pfizer'ın 1 milyar doz, Johnson and Johnson'ın 200 milyon doz, Moderna'nın ise 100 milyon doz aşı sağlayacağı bilgisini veren Von der Leyen, "Bu aşılar düşük gelirli ülkeler için maliyetine, orta gelirli ülkeler için düşük fiyatlarla verilecek." dedi.

AB Komisyonu Başkanı, Afrika kıtasında bölgesel aşı üretim merkezleri kurulmasına yönelik girişim başlatacaklarını, bu merkezler sayesinde tüm kıtaya aşı dağıtımı yapılabileceğini kaydetti.

Von der Leyen, ayrıca zirvenin açılış konuşmasında da AB olarak düşük ve orta gelirli ülkelere 100 milyon doz aşı hibe edeceklerini de açıklamıştı.

İtalya Başbakanı Draghi de Avrupa'da bu trajedinin sonunu görmeye başladıklarını ancak küresel boyutta krizin bitmediğini ve acele etmeleri gerektiğini ifade etti. Draghi, "Aşıların en yoksul ülkelere de ulaşmasını sağlamalıyız. Muhtemelen gelecekte daha fazla aşılama döngüsüne ihtiyacımız olacak, bu nedenle üretimi arttırmak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin toplam üretiminin yarısı olan yaklaşık 200 milyon dozu 90 ülkeye ihraç ettiğine değinen Draghi, "En yoksul ülkelere genel ihracat yasakları kaldırmalıyız." dedi.

İtalya olarak, AB Komisyonu'nun düşük ve orta gelirli ülkelerde aşı ve sağlık ürünlerini üretme girişimini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Draghi, "İlaç firmalarımızı ve araştırma merkezlerimizi özellikle Afrika'da üretimi desteklemek için buna dahil etmek istiyoruz. Bunu Fransa ve Almanya dahil diğer ülkelerle beraber yapacağız." diye konuştu.

Küresel Sağlık Zirvesi, liderlerin konuşacağı oturumun tamamlanmasının ardından Roma Bildirgesi'nin kabul edilmesiyle sona erecek.

İtalyan ajansı ANSA'nın ulaştığı bildirge taslağına göre, 5 sayfalık bildirge dünyanın büyük ülkelerinin pandemiyle mücadelelerindeki yaklaşımlarını değiştirmeye yönelik 16 ilkeden oluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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Aşı üretici firmalar, düşük ve orta gelirli ülkelere 2021 sonuna dek 1,3 milyar doz aşı temin edecek - Haberler
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