Aşı toplam doz miktarı 28 milyonu geçti
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Aşı toplam doz miktarı 28 milyonu geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla devam ediyor; Aşılamada yeni hedef her hafta 5 milyon aşı. Türkiye'de uygulanan birinci doz aşı sayısı 18 milyon 512 bin 462, ikinci doz aşı ise 12 milyon 313 bin 216 oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla devam ediyor; Aşılamada yeni hedef her hafta 5 milyon aşı. Türkiye'de uygulanan birinci doz aşı sayısı 18 milyon 512 bin 462, ikinci doz aşı ise 12 milyon 313 bin 216 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 28 milyon 825 bin 678'e ulaştı.

Birinci doz ve ikinci doz aşı miktarı son bir haftada 965 bin 376 artış gösterdi. Bu arada BioNTech aşılarının Türkiye'ye gönderilme hızına bağlı olarak, her hafta 5 milyon doz aşı yapılabilecek. İlk etapta gönderileceği vaat edilen 30 milyon aşının 30 milyon kişiye yapılması planlanıyor.

Yaz sonunda gündeme gelecek en önemli konu ise hatırlatma dozları olacak. Kış gelmeden, Sinovac yaptıranlara 6 ay, BioNTech yaptıranlara ise 9 ay sonra hatırlatma dozu yapılması planlanıyor.

(İHA)

Aşı toplam doz miktarı 28 milyonu geçti
Aşı toplam doz miktarı 28 milyonu geçti
Aşı toplam doz miktarı 28 milyonu geçti
Aşı toplam doz miktarı 28 milyonu geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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