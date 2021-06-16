Aşı söylentilerine uzmanından cevap: "Hastalıktan ölmektense aşı olmayı tercih etmeliyiz"

Aşı söylentilerine uzmanından cevap: "Hastalıktan ölmektense aşı olmayı tercih etmeliyiz" Aşılama ile ilgili söylentilere cevap veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, "Hastalıktan ölmektense aşı olmayı tercih etmek mutlaka tartışmasız bir seçenek olmalı.

Aşı söylentilerine uzmanından cevap: "Hastalıktan ölmektense aşı olmayı tercih etmeliyiz"

SAMSUN - Aşılama ile ilgili söylentilere cevap veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, "Hastalıktan ölmektense aşı olmayı tercih etmek mutlaka tartışmasız bir seçenek olmalı. 'Şöyle mi yapar böyle mi yapar' demeden mutlaka aşı olmalıyız ki toplu halde şu hastalıktan bir kurtulalım" dedi.

Aşı olurken isim karmaşasına kapılmamak gerektiğini önemli olanın bir an önce elde olan bir aşıyı olmak olduğunu ifade eden Medicana International Samsun Hastanesi'nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, "Bildiğimiz kadarıyla ülkemizde Sinovac ve Biontech olarak iki aşı yapılıyor. Ama Sputnik de gelecek. Aşılarla ilgili isim karmaşasına girmeyi çok önermiyoruz. Yeter ki aşı olsun. Aşıların hepsi iyi hastalıktan ölmektense aşı olmayı tercih etmek mutlaka tartışmasız bir seçenek olmalı. 'Kısırlık yaptığı, alerji yaptığı, o anda öldürdüğü, beyin hasarı yaptığı' gibi söylentiler var. Hiçbirinin ileriye yönelik henüz çalışması yok. Acil durumlarda üretilmiş aşılar tabii ki. Ama gerçekten acil olmadığını söyleyebilir miyiz? Ülkemizde ve tüm dünyada insanlar patır patır öldüler ve ölüyorlar" dedi.

Bu söylentilere karşın aşılamanın sağlıkçılarda işe yaradığını gözlemlediklerini belirten Uzm. Dr. Özgür İnce, "Şu anda biz sağlıkçılar olarak ilk vurulanlarız. Aşı sürecimizden sonra sağlıkçı ölümleri, sağlıkçı hastalıkları inanılmaz azaldı. İşe yaradığını gördük. O yüzden 'şöyle mi yapar böyle mi yapar' demeden mutlaka aşı olmalıyız ki toplu halde şu hastalıktan bir kurtulalım. Aşının marka tercihini yapmak için herhangi bir şey söylemiyorum. Şu aşı daha alerjiktir diyebileceğimiz bir bilimsel veri yok. Şu aşı, bu yan etkiyi yapar diyebileceğimiz bir bilimsel veri yok. Kim hangisini istiyorsa seçme şansı var ama seçme şans olmasa bile kim hangi aşıyı buluyorsa onu mutlaka vurulmalı" diye konuştu.

Kendisinin de bu hastalığı geçirdiğini ve aşı olurken de antikoru fazla olmasına rağmen hiç tereddüt etmediğini dile getiren İnce, "Şahsen ben hastalığı geçirdim. Kovid-19'u akciğer tutulumu yaşayarak 1 ayda zor atlatarak ciddi bir sıkıntılı süreçten geçtim. Daha sonra bizim aşılarımız geldi. Aşılarımızın da her ikisini de olduk. Ölçtüğümde antikorum yüksekti ama antikora rağmen de aşımı oldum. Çünkü bir yandan hala mücadeleye devam ediyorduk. Biz 6 ayımızı doldurmak üzereyiz sağlıkçılar olarak ve 6 ay sonra 3. doz aşılarımız gelecektir. Hastalarımıza inşalarımıza şunu söylemek istiyorum: 3'ünci dozu da 4'ncü dozu da biz seve seve olacağız. Çekinecek hiçbir şey yok. İlk doz aşıyı olurken bile çekinen insanlar için söylüyorum 3'ncü doz, 4'üncü doz, 5'inci doz olsun kesinlikle çekinmeyelim. Korona virüsünün kendi yaptığı hasarlar aşının yaptığı ispatlanmış bir hasar zaten olmamasına rağmen ihtimallerle aynı kefeye konduğunda kesinlikle tereddütsüz aşı olmalıyız" sözlerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka