Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı
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Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Sağlık

Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve aynı zamanda Covid-19 aşı sorumlusu Op. Dr. Hüseyin Özer, aşı olmadığından virüsü yakalanarak tedavi altına alındı.

Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı

KARABÜK - Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve aynı zamanda Covid-19 aşı sorumlusu Op. Dr. Hüseyin Özer, aşı olmadığından virüsü yakalanarak tedavi altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu İlçe Devlet Hastanesinde görevli Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hüseyin Özer, bir süre önce Korona virüse yakalandı. Virüs belirtileri gösteren Dr. Özer, eşi ile birlikte Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özer'in ayrıca, Covid-19 Aşı sorumlusu olduğu da öğrenildi.

Öte yandan, Safranbolu Devlet Hastanesinde geçtiğimiz Aralık ayında da virüsten dolayı görevli bir hemşire hayatını kaybetmişti.

Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı
Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı
Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı
Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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