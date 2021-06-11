Aşı sırası sorgulama ekranı! Covid aşı sırası kimde? Aşı öncelik sırası kimlere geldi? (Güncelleniyor)

Türkiye'de aşılama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar aşı sırası sorgulama ekranından "Covid aşı sırası kimde, Aşı öncelik sırası kimlere geldi" sorularına yanıt arıyor. Covid aşı sırası E-Nabız ve E Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Peki, Aşı sırası kimlere geldi? Gıda sektörü, kafe çalışanları, kuaför ve avukatlar ne zaman aşı olacak? Şu anda hangi meslek grupları randevu alabiliyor?

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe aşı müjdesi geldi. Sevindiren haberleri Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan duyurdu. Birçok meslek grubu daha aşılanacak.İşte detaylar...

COVİD AŞI SIRASI KİMDE?

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin.

BERBER VE KUAFÖRLER DE DAHİL EDİLDİ

Bir tweet daha atan Bakan Koca, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Yeni açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların yarından itibaren aşı olabileceklerini bildirdi.

AŞI SEFERBERLİĞİNDE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı günü yaptığı açıklamada her gün yeni bir meslek ve yaş grubunun aşılama seferberliğine dahil edileceğini duyurmuştu.

Bakan Koca salı günkü açıklamasında müzisyenlerin, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin çarşamba itibarıyla aşı olmaya başlayacağını belirtmişti.

Sonraki mesajında da öğretim üyeleri ve üniversite personelinin yine çarşambadan itibaren aşı yaptırabileceğini duyurmuştu.

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AŞILAMA SIRASI ÖNCELİKLERİ

Fahrettin Koca'nın aşı olmasının ardından 14 Ocak itibariyle tüm sağlık çalışanları aşıda öncelik sırasında olan ilk meslek grubu olarak aşılarını yaptırmaya başladı.

İlk etapta Bakanlık tarafından yayınlanan aşıda öncelikli meslek grupları tablosuna göre sıralama şu şekilde:

1. Aşama:

A. Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil),

B. Yaşlı, engelli, koruma, evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C.65 yaş üstü bireyler; C1- 85 < yaş üstü bireyler, C2- 80-84 yaş arası bireyler, C3- 75-79 yaş arası bireyler, C4 - 70-74 yaş arası bireyler, C5- 65-69 yaş arası bireyler

2. aşamada:

A. Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler:

A1- Milli Savunma Bakanlığı

A2 - İçişleri Bakanlığı

A3 - Kritik görevlerdeki kişiler,

A4 - Zabıta, özel güvenlik

A5- Adalet Bakanlığı

A6 - Cezaevi

A7 - Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri)

A8 - Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),

A9 - Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B.50-64 yaş arası bireyler: B1- 60-64 yaş arası bireyler, B2- 55-59 yaş arası bireyler, B3- 50-54 yaş arası bireyler.

3.aşamada:

A. Kronik hastalığı olan kişiler: A1a - 40-49 yaş arası bireyler, A1b - 30-39 yaş arası bireyler, A1c - 18-29 yaş arası bireyler

B. Diğer gruplar: B1- 40-49 yaş arası bireyler, B2-30-39 yaş arası bireyler, B3- 18-29 yaş arası bireyler

Tabloda dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanların yapılacağı belirtildi.

65 YAŞ ÜSTÜ KADEMELİ OLARAK AŞILANDI

1 milyon 100 bin sağlık personeline 28 gün arayla Sinovac aşısı uygulandı. Sağlık çalışanlarıyla birlikte, sağlık çalışanlarının eşlerine de aşılama gerçekleştirildi.

Bu grubun aşılanmasının tamamlanmasıyla Şubat ayında 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlandı.

90 yaş üstü kişiler başta olmak üzere sırayla 85-89 yaş arası bireyler aşılarını oldu. Sıralama 65 yaşa kadar kademeli olarak devam etti.

Daha sonra tablodaki ikinci aşılamaya geçilerek, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevdeki kişiler, zabıta ve özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü, taşımacılık sektöründe çalışanların aşılanmasına başlandı.

Buna göre, polisler, basın çalışanları, turizm sektöründe çalışanlar gibi meslek grupları sırayla aşılandı.

ÖĞRETMENLER DE AŞILAMAYA DAHİL EDİLDİ

Corona virüsle mücadelede tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesiyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerin Eylül'de açılabileceğini söyledi. Bunun için de öğretim üyeleri ve öğrencilerin bu tarihe kadar aşılanmasının tamamlanacağını açıkladı. İlk etapta öğretim üyeleri aşılanmaya başladı.

Ayrıca kademeli olarak haftada iki gün gerçekleştirilen yüz yüze eğitim devam ederken de tüm öğretmenler de aşılanmaya başladı.

MÜZİSYENLER VE OYUNCULAR AŞI OLMAYA BAŞLADI



Fahrettin Koca, aşılama süreci devam ederken müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, tiyatrocuların da aşı olmaya başlayacağını açıkladı.

Buna göre 9 Haziran'dan itibaren bu meslek grubuna dahil olanlar da aşı randevusu alabiliyor.

AŞIYA DAHİL EDİLEN YENİ MESLEK GRUPLARI

Sağlık Bakanlığı her geçen gün aşılama programına yeni meslek gruplarının daha dahil edildiğini açıklamaya devam ediyor.

Buna göre 11 Haziran itibariylegıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler ve yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil edildi.

AŞI TAKVİMİNE YENİ EKLENEN MESLEKELR

12 hazirandan itibaren de şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo ve kurye çalışanları aşı randevusu alabilecek.

YEŞİL PASAPORTLU İHRACATÇIYA AŞI ÖNCELİĞİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, yeşil pasaportlu ihracatçılar da, corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında devam eden aşılama programında öncelikli gruba dahil edildi. Aşılama grubuna alınan ihracatçılar, aşı randevusu da almaya başladı.