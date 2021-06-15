Aşı sırası kimde? Aşı sırası kaç yaşta? Kimler aşı olabilir? E- devlet aşı nasıl sorgulanır?

Aşıların çoğalması ile birlikte vatandaşlar aşı randevusu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Aşı sırası kimde? Aşı sırası kaç yaşta? Kimler aşı olabilir? E- devlet aşı nasıl sorgulanır? E- devlet aşı nasıl sorgulanır?

Aşıların çoğalması ile birlikte vatandaşlar aşı randevusu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Aşı sırası kimde? Aşı sırası kaç yaşta? Kimler aşı olabilir? E- devlet aşı nasıl sorgulanır? E- devlet aşı nasıl sorgulanır?

AŞI RANDEVUSU NEREDEN ALINIR?

Aşı sırası gelen vatandaşlar aşı randevularını hem e-nabız üzerinden hem de 182 numaralı telefon hattını arayarak alabiliyorlar.

AŞI SIRASI KİMDE?

Aşı yaşı en son olarak 1 Haziran'da 50 yaş üstüne inmişti. Bakanlık ve Alman Biontech firması arasında yapılan anlaşmayla aşı tedarikindeki sıkıntının çözülmesiyle aşı uygulamaları da hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün 10 Haziran tarihi itibariyle aşı yaşının 45'e indiğini açıkladı. 9 Haziran günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası 40 yaş üstü vatandaşların da gelecek pazartesi gününden itibaren aşılanmasına başlanabileceği belirtildi.