Aşı sertifikası olan Türklere, Bulgaristan'a seyahatte kolaylık (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Aşı sertifikası olan Türklere, Bulgaristan'a seyahatte kolaylık (2)

Aşı sertifikası olan Türklere, Bulgaristan'a seyahatte kolaylık (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

KAPIKULE'DEN, AŞI KARTIYLA GİRİŞLER BAŞLADIBulgaristan'ın, ülke girişlerinde Türk vatandaşlarına PCR testi uygulaması yanında, aşı kartıyla da giriş uygulamasına başlamasının ardından Türkiye'de karşılık olarak Bulgaristan vatandaşlarına, PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırdı.

KAPIKULE'DEN, AŞI KARTIYLA GİRİŞLER BAŞLADI

Bulgaristan'ın, ülke girişlerinde Türk vatandaşlarına PCR testi uygulaması yanında, aşı kartıyla da giriş uygulamasına başlamasının ardından Türkiye'de karşılık olarak Bulgaristan vatandaşlarına, PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırdı. Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapmak isteyenler, PCR testi yanı sıra aşı kartı uygulaması kolaylığı ile ülkeye giriş yapmaya başladı. 

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Sunay Yamaç, uygulamayı çok yerinde bulduğunu belirterek, "Bulgaristan'ın Haskova şehrinden geliyorum. Şu andan itibaren aşı kartıyla girişler başladı. Bu uygulamayı çok yerinde buldum. Ben Bulgaristan'da aşılarımı tamamladım. Her hangi bir sıkıntı yaşamadan aşı kartımı göstererek Türkiye'ye giriş yaptım" dedi. Barış Özdölevay ise, "Bu uygulamayı çok güzel buluyorum. Daha önce çok zor oluyordu şimdi bu kararla birlikte daha rahat ülkeye giriş çıkış yapabileceğiz" diye konuştu.

Kasım Çavuşoğlu, "Bulgaristan'da PCR testini yaptırmıştım tam ülkeye giriş yaparken beni polis durdurdu, son dakika haberini bana verdi, 'aşı kartıyla ülkeye giriş yapabileceğimi söyledi' iyi ki aşı kartımı yanıma almışım, aşı kartıyla Türkiye'ye giriş yaptım. Bu uygulama sayesinde Edirne'de esnaf canlanacak, Türkiye canlanacak" dedi.


Aşı sertifikası olan Türklere, Bulgaristan'a seyahatte kolaylık (2)
Aşı sertifikası olan Türklere, Bulgaristan'a seyahatte kolaylık (2)
Aşı sertifikası olan Türklere, Bulgaristan'a seyahatte kolaylık (2)
Aşı sertifikası olan Türklere, Bulgaristan'a seyahatte kolaylık (2)
Aşı sertifikası olan Türklere, Bulgaristan'a seyahatte kolaylık (2)
Aşı sertifikası olan Türklere, Bulgaristan'a seyahatte kolaylık (2)
Aşı sertifikası olan Türklere, Bulgaristan'a seyahatte kolaylık (2)
Aşı sertifikası olan Türklere, Bulgaristan'a seyahatte kolaylık (2)
Aşı sertifikası olan Türklere, Bulgaristan'a seyahatte kolaylık (2)
Aşı sertifikası olan Türklere, Bulgaristan'a seyahatte kolaylık (2)
Aşı sertifikası olan Türklere, Bulgaristan'a seyahatte kolaylık (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Bakan Varank: VLP aşısının Faz-2 aşaması için gönüllüler arıyoruz
Bakan Varank: VLP aşısının Faz-2 aşaması için gönüllüler arıyoruz
Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında
Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı İlker Kaleli Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aşı sertifikası olan Türklere, Bulgaristan'a seyahatte kolaylık (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 18:17:29. #1.16#

title