Aşı sertifikası olan Türklere, Bulgaristan'a seyahatte kolaylık (2)

KAPIKULE'DEN, AŞI KARTIYLA GİRİŞLER BAŞLADIBulgaristan'ın, ülke girişlerinde Türk vatandaşlarına PCR testi uygulaması yanında, aşı kartıyla da giriş uygulamasına başlamasının ardından Türkiye'de karşılık olarak Bulgaristan vatandaşlarına, PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırdı.

KAPIKULE'DEN, AŞI KARTIYLA GİRİŞLER BAŞLADI

Bulgaristan'ın, ülke girişlerinde Türk vatandaşlarına PCR testi uygulaması yanında, aşı kartıyla da giriş uygulamasına başlamasının ardından Türkiye'de karşılık olarak Bulgaristan vatandaşlarına, PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırdı. Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapmak isteyenler, PCR testi yanı sıra aşı kartı uygulaması kolaylığı ile ülkeye giriş yapmaya başladı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Sunay Yamaç, uygulamayı çok yerinde bulduğunu belirterek, "Bulgaristan'ın Haskova şehrinden geliyorum. Şu andan itibaren aşı kartıyla girişler başladı. Bu uygulamayı çok yerinde buldum. Ben Bulgaristan'da aşılarımı tamamladım. Her hangi bir sıkıntı yaşamadan aşı kartımı göstererek Türkiye'ye giriş yaptım" dedi. Barış Özdölevay ise, "Bu uygulamayı çok güzel buluyorum. Daha önce çok zor oluyordu şimdi bu kararla birlikte daha rahat ülkeye giriş çıkış yapabileceğiz" diye konuştu.

Kasım Çavuşoğlu, "Bulgaristan'da PCR testini yaptırmıştım tam ülkeye giriş yaparken beni polis durdurdu, son dakika haberini bana verdi, 'aşı kartıyla ülkeye giriş yapabileceğimi söyledi' iyi ki aşı kartımı yanıma almışım, aşı kartıyla Türkiye'ye giriş yaptım. Bu uygulama sayesinde Edirne'de esnaf canlanacak, Türkiye canlanacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray