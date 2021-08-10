Aşı sertifikası nasıl alınır? 2021 Aşı kartı nasıl nasıl alınır? E-Nabız ile dijital aşı sertifikası alma ekranı!

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs aşısı yaptıran vatandaşlara aşı sertifikası verilmektedir. 2. doz aşısı tamamlanmış olanlar, E-Nabız üzerinden aşı kartını alabilmektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sertifikası konusunda Türkiye'nin öncelikli ülkelerden biri olduğunu söyledi. Peki, Aşı sertifikası nasıl alınır? 2021 Aşı kartı nasıl nasıl alınır? E-Nabız ile dijital aşı sertifikası alma ekranı!

Yurt dışına gitmek isteyen vatandaşlardan aşı kartı, PCR testi vs. istenmektedir. Bu kapsamda uygulamaya geçen aşı sertifikası da Sağlık Bakanlığı tarafından veriliyor. Her iki doz aşı olanlar aşı sertifikalarını/kartlarını e-nabız'dan ya da Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin ediyorlar. Peki, Aşı sertifikası nasıl alınır? 2021 Aşı kartı nasıl nasıl alınır? E-Nabız ile dijital aşı sertifikası alma ekranı! İşte detaylar haberimizde...

AŞI SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Türkiye'de COVID-19 aşılama çalışmaları 13 Ocak'ta başlamıştı. O tarihten beri vatandaşlar, e-Nabız ya da SMS ile aşı durumu sorgulayıp MHRS'nin tüm kanalları üzerinden diledikleri hastane ya da aile hekimine randevularını alıp aşılarını olabiliyor. Ardından da aşı bilgilerine hem e-Nabız hesaplarından hem de Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden erişebiliyor. Uygulamalara yeni eklenen özellikle artık aşı kimliklerini de e-Nabız ve Hayat Eve Sığar hesaplarından oluşturmaya başladılar.

2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden "COVID-19 Aşı Durumu" menüsüne, ardından "COVID-19 Aşı Kartı" sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında ise "COVID-19 Aşı Bilgilerim" menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.

Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.

AŞI SERTİFİKASI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği, en az iki doz aşısını olmuş vatandaşları kapsıyor. Sunulan sistemlerden elde edilen aşı kartı yurt dışı seyahatlerinde kullanılabiliyor ve Güvenli Turizm logosu yer alıyor. Kimlik kartının üzerinde yer alan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor ve kişi hakkında gerekli bilgiye ulaşılıyor.