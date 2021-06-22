Aşı seferberliğine BUSKİ de katıldı
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Aşı seferberliğine BUSKİ de katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Aşı seferberliğine BUSKİ de katıldı Pandemi sürecinden en fazla etkilenen meslek grupları arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü personeli de mobil aşı uygulaması ile covid 19 aşılarını oldu.

Aşı seferberliğine BUSKİ de katıldı

BURSA - Pandemi sürecinden en fazla etkilenen meslek grupları arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü personeli de mobil aşı uygulaması ile covid 19 aşılarını oldu.

SGK'ya kayıtlı çalışanların da aşılama programına alınmasıyla iş yerinde aşılama uygulamasına BUSKİ de katıldı. Daha önce bine yakın Burulaş şoförünün sahada aşılanmasının ardından bu kez BUSKİ personeli mobil aşılama uygulamasından yararlandı. Sabah saatlerinde BUSKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi'ne gelen Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşılama ekibi, hazırlanan 6 odada aşılama çalışmalarına başladı. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve Osmangazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Betül Bakış da BUSKİ personelinin yoğun ilgi gösterdiği aşılama çalışmalarını yerinde inceledi. Aşılarını olan personel, tedbir maksatlı 10-15 dakika bahçede bekledikten sonra yeniden görevlerinin başına döndü.

"Zaman kaybının önüne geçtik"

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, personelin hızlı bağışıklık kazanması, zaman kaybı ve hastanelerdeki yığılmanın önlenmesi maksadıyla mobil aşılama uygulamasından yararlandıklarını söyledi. BUSKİ bünyesinde yaklaşık 2600 personel bulunduğunu dile getiren Gülenç, "Yaptığımız değerlendirdiğimizde personelimizin yarısının aşılarını olduğunu gördük. Kalan kısmının da bir an önce aşılanması için mobil aşı uygulamasından yararlanmak istedik. Bize sağladıkları bu imkan nedeniyle Sağlık Müdürlüğü'müze ve Bursa Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bu aşılama faaliyetleri neticesinde de çalışanlarımızın, ülkemizin ve tüm insanlığın bu salgının pençesinden bir an evvel kurtulmasını ümit ediyoruz" dedi.

Aşı seferberliğine BUSKİ de katıldı
Aşı seferberliğine BUSKİ de katıldı
Aşı seferberliğine BUSKİ de katıldı
Aşı seferberliğine BUSKİ de katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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