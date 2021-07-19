Aşı seferberliğine bayramda da devam edecek sağlıkçılardan maske, mesafe ve hijyen çağrısı
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Aşı seferberliğine bayramda da devam edecek sağlıkçılardan maske, mesafe ve hijyen çağrısı

Aşı seferberliğine bayramda da devam edecek sağlıkçılardan maske, mesafe ve hijyen çağrısı
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Sağlık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, aşılamanın salgının kırılmasındaki etkisinin korunarak daha ileri seviyelere taşınabilmesi için insan hareketliliğinin yoğun olduğu Kurban Bayramı'nda da kurallara uyma çağrısında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, aşılamanın salgının kırılmasındaki etkisinin korunarak daha ileri seviyelere taşınabilmesi için insan hareketliliğinin yoğun olduğu Kurban Bayramı'nda da kurallara uyma çağrısında bulundu.

Yalova Kamu Hastaneleri Hizmeti Başkanı Dr. Burak Gül, AA muhabirine, bayram süresince sağlık hizmetlerinin aksamaması için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Tatil boyunca kamu ve özel hastanelerde aşı çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Gül, "Vatandaşlarımızın bayram süresince maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Ayrıca aşı olmayan vatandaşlarımızı da hastanelerimize bekliyoruz." dedi.

Yalova Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Özusan Kırgın da salgınla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirdi.

Bu süreçte verilen çaba ve emeğin karşılığını aşı çalışmalarıyla almaya başladıklarını anlatan Kırgın, şunları belirtti:

"3 defa çok büyük ataklar geçirdik. Şu anda aşılamanın da etkisiyle hasta sayımız belirgin oranda azaldı. Nisan ayı ile kıyaslarsak, servislerimizde daha önce 150 hastamız varken şimdi 10-15 kişiyle devam ediyor. Tüm hastane çalışanları canla başla bayram boyunca burada çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlardan ricamız; lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım, aşılarımızı olalım. Aşı olmak istemeyen vatandaşlarımızın olduğunu duyuyoruz ve bu bizi çok üzüyor. O kadar büyük emek sarf ediliyor ki bu emeklerimiz boşa gitmesin. Birbirimizi korumak adına herkesin aşısını yaptırıp maske ve mesafe kuralına uymasını rica ediyoruz."

Aşı ekiplerinde görevli hemşire Hacer Eski, sağlık kuruluşlarının yanı sıra sahada aşılama çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Hemşire Hasan Kutlu ise Kovid-19'un etkisini tamamen kırmayı hedeflediklerini belirterek, "Halkımızdan tek temennimiz, aşılama çalışmalarında yakaladığımız ivmenin düşmemesi ve bir an önce Kovid-19'dan kurtulmamız için bayram ya da tatil demeden gelip aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Aşılama çalışmalarına onların da desteklerini istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda salgından kurtuluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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Aşı seferberliğine bayramda da devam edecek sağlıkçılardan maske, mesafe ve hijyen çağrısı - Haberler
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