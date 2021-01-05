Aşı randevusu nedir? Koronavirüs aşı uygulaması nasıl yapılacak? Aşı kimlere yapılacak?
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Aşı randevusu nedir? Koronavirüs aşı uygulaması nasıl yapılacak? Aşı kimlere yapılacak?

05.01.2021 12:34 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:38
Aşı randevusu nedir? Koronavirüs aşı uygulaması nasıl yapılacak? Aşı kimlere yapılacak?

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 il sağlık müdürlüklerine genelge göndererek, koronavirüs aşılarının özel hastaneler ile üniversite hastanelerinde de yapılacağını, vatandaşların aşılar için MHRS üzerinden randevu verileceğini bildirdi. Aşı randevusu nedir? Koronavirüs aşı uygulaması nasıl yapılacak? Aşı kimlere yapılacak?

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 il sağlık müdürlüklerine genelge göndererek, koronavirüs aşılarının özel hastaneler ile üniversite hastanelerinde de yapılacağını, vatandaşların aşılar için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu verileceğini bildirdi. Peki, Aşı randevusu nedir? Koronavirüs aşı uygulaması nasıl yapılacak? Aşı kimlere yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

KORONAVİRÜS AŞISI KİMLERE YAPILACAK?

Bakan Koca, Twitter hesabından aşının detaylarını duyurdu;

"Aşılama programı başladığında atılacak adımlar ve aşılamada öncelik sıralaması Bilim Kurulumuzca belirlenmişti. Bu stratejinin ilk basamağında yer alan sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak başlanacaktır. Bütün Aile Sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır. " dedi.

KORONAVİRÜS AŞISI NASIL YAPILACAK?

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzasıyla gönderilen yazıda "Aşı uygulamasının MHRS sistemi üzerinden randevulu bir şekilde yapılması için sistemde kayıtlı olmayan özel ve üniversite (Kamu/Vakıf) hastaneleri de MHRS sistemine tanımlanacaktır. Bu kapsamda MHRS işlemlerini yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir" denildi.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzasıyla gönderilen yazıda "Aşı uygulamasının MHRS sistemi üzerinden randevulu bir şekilde yapılması için sistemde kayıtlı olmayan özel ve üniversite (Kamu/Vakıf) hastaneleri de MHRS sistemine tanımlanacaktır. Bu kapsamda MHRS işlemlerini yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir" denildi.

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