İçişleri bakanlığının yayınladığı genelgeyle birlikte aşı olmayan milyonlarca insan aşı olmak üzere, Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu nereden alınır? Biontech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? sorularına cevap aradı. Peki, Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu nereden alınır? Biontech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? detaylar haberimizde...

AŞI RANDEVUSU NEREDEN ALINIR?

Aşı randevusu telefon görüşmesi, sms üzerinden veya internet üzerinden alınabilmektedir. Detaylar için "Aşı randevusu nasıl alınır?" başlığını okuyabilirsiniz.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Telefon vasıtasıyla aşı randevusu alabilmek için, Sağlık Bakanlığı'nın MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) sistemi olan 182 çağrı merkezi aranabilmektedir. Yoğunluk yaşandığı dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı için iletişimde problem yaşanabilmektedir.

SMS vasıtası ile aşı randevusu almak için ise, ASI yazıp boşluk bırakıp TC Kimlik Numaranızı yazıp boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarası bilgilerinizi girerek 2023'e göndermeniz gerekecektir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

E-Devlet üzerinden aşı randevusu almak için ise şu adımları izleyebilirsiniz:

1.) İlk olarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapmanız gerekiyor.

2.) Karşınıza çıkan ekranda E-Devlet üzerinden giriş yapabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz veya üye ol butonuna basıp üye olarak da giriş yapabilirsiniz.

3.) Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

4.) "Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

5.) "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

6.Karşınıza gelecek olan ekranda şayet, sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısıyla karşılaşacaksınızdır.

BİONTECH VE SİNOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Biontech ve Sinovac aşı randevuları telefon görüşmesi, sms üzerinden veya internet üzerinden alınabilmektedir.

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