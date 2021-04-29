Aşı randevuları ertelendi mi? Aşı randevuları ne zaman?
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Aşı randevuları ertelendi mi? Aşı randevuları ne zaman?

Aşı randevuları ertelendi mi? Aşı randevuları ne zaman?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama sürecinde 60 65 yaş arasının aşılanmaya başlayacağını bildirmişti. Sinovac aşısının yanısıra Türkiye'ye gelen Biontech aşısı ile randevuda yeni dönem başladı. Aşı randevuları ertelendi mi? Aşı randevuları ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama sürecinde ı 60 65 yaş arasının aşılanmaya başlayacağını bildirmişti. Sinovac aşısının yanısıra Türkiye'ye gelen Biontech aşısı ile randevuda yeni dönem başladı. Aşı randevuları ertelendi mi? Aşı randevuları ne zaman?

AŞI RANDEVUSU NE ZAMAN?

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısında ikinci doz için 4 hafta olarak belirlenen bekleme süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığını duyurmuştu. Bu kararın ardından ikinci doz için alınan randevular da iptal edilmişti. Oluşan kafa karışıklığı sonrasında Sağlık Bakanlığı, ilk doz aşısını olanların randevusunun geçerli olacağını açıkladı. Yeni randevular ise 6-8 hafta arası olacak.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz."Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

AŞI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak
Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak
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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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