Aşı programında öncelikli gruba dahil edilen muhtarlarda aşı heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Aşı programında öncelikli gruba dahil edilen muhtarlarda aşı heyecanı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Sağlık

Aşı programında öncelikli gruba dahil edilen muhtarlarda aşı heyecanı Aşı programında öncelik gruba dahil edilen muhtarlar randevu alarak Şehir Hastanelerine ya da Aile sağlığı merkezlerine gelerek Covid-19 aşılarının birinci dozunu yaptırıyor.

Aşı programında öncelikli gruba dahil edilen muhtarlarda aşı heyecanı

KIRKLARELİ - Aşı programında öncelik gruba dahil edilen muhtarlar randevu alarak Şehir Hastanelerine ya da Aile sağlığı merkezlerine gelerek Covid-19 aşılarının birinci dozunu yaptırıyor.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında aşı programında öncelik gruba dahil edilen muhtarlar randevularını alarak Şehir Hastaneleri ya da Aile sağlığı merkezleri gelerek Covid-19 aşılarının birinci dozu yaptırıyor.

Kırklareli'nde Akalar Mahallesinde Muhtarlık yapan Hakan Ediş randevusunu alarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşısını yaptırdığını belirterek kendilerine bu imkanı sağlayan devlet yetkililerine teşekkür etti.

Mahallesinde bulunan korno virüsüne yakalanan vatandaşlarının ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Gruplarının yardımıyla birlikte yerine getirdiklerini dile getiren Ediş "Vefa Sosyal Destek Gruplarında bulunan arkadaşlarımızla birlikte mahallemizde korona virüsüne yakalanan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kısacası virüslü vatandaşlarımızla iç içe olduğumuz için ben aşı programında öncelik gruba dahil edileceğimizi bekliyordum ve dahil edildik. Randevumu alıp aşımı oldum. Bir an önce bu illetten kurtulmamız için aşı şart. Şu anda mutluyum. Hiç korkulacak bir şey yok. Herkesi davet ediyorum gelsinler aşılarını olsunlar" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarına da özverilerinden dolayı teşekkür eden Ediş vefat eden sağlık çalışanlarına rahmet diledi.

Aşı programında öncelikli gruba dahil edilen muhtarlarda aşı heyecanı
Aşı programında öncelikli gruba dahil edilen muhtarlarda aşı heyecanı
Aşı programında öncelikli gruba dahil edilen muhtarlarda aşı heyecanı
Aşı programında öncelikli gruba dahil edilen muhtarlarda aşı heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Salih Uçan Mesut Özil Ali Tandoğan Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aşı programında öncelikli gruba dahil edilen muhtarlarda aşı heyecanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:27:13. #1.16#

title