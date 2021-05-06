Aşı programında öncelikli gruba dahil edilen muhtarlar karara sevindi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öncelikli gruba dahil edilmelerinin ardından ilk doz aşılarını olmaya başlayan Sakarya'daki muhtarlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öncelikli gruba dahil edilmelerinin ardından ilk doz aşılarını olmaya başlayan Sakarya'daki muhtarlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, AA muhabirine, Koca'nın 3 Mayıs'ta Edirne'de düzenlediği basın toplantısında "Türkiye'deki tüm muhtarların aşılamada öncelikli gruba dahil edildiğini" söylediğini anımsattı.

Federasyon olarak 28 Kasım 2020'de Sağlık Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığından, muhtarlara semptom bulunmasa dahi test ve öncelikli aşı yapılmasını talep ettiklerini belirten Erdem, şöyle devam etti:

"Sakarya'daki milletvekillerine de bu durumu arz ettik. Muhtarlarımız aşı olmaya başladı. Muhtarlarımız, başından beri ihtiyaç sahibi vatandaşlara Cumhurbaşkanlığının maske ve gıda yardımlarının dağıtılmasından, sokağa çıkamayanların ilaçlarının ve maaşlarının teslimine kadar birçok konuda halkla iç içe. Dolayısıyla bu konuda emeği geçen devlet yetkililerine, tüm Türkiye'deki muhtarlar adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm ülkede yaş sınırı olmadan herkesin bir an önce aşıya kavuşmasını bekliyorum."

"Bizler bu aşamada filyasyon ekibindeyiz"

Pamukova ilçesi Fevziye Mahallesi Muhtarı Bahadır Taşkın da tüm Türkiye'de muhtarlara aşı uygulaması yapıldığını duyduktan sonra federasyonla iletişime geçerek randevu almaya karar verdiğini aktardı.

Muhtarlara öncelik tanınmasının çok iyi olduğunu vurgulayan Taşkın, "Bizler bu aşamada filyasyon ekibindeyiz. Zaman zaman da her türlü gıda yardımlarında yer alarak temaslı ailelerle bir araya geliyoruz. Aşı yapılması tabii ki iyi oldu. Başarılı buluyorum, Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar." diye konuştu.

Erenler ilçesi Kamışlı Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Kuru, Sağlık Bakanı Koca'ya bu konudaki hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.

Sakarya Muhtarlar Federasyonuna da bu konuda yaptığı çalışmadan dolayı teşekkürlerini ileten Kuru, "Muhtarlar devamlı insanlarla iç içe, filyasyon ekibinde, yardım kampanyalarında yer alıyor. Özellikle mübarek ramazanda insanlara yardım edildiğinden bu aşı bizim için iyi oldu." ifadesini kullandı.

Pamukova Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Güneş ise aşıya sevindiğini belirterek, Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu