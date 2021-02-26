Aşı pasaportu nedir? Aşı pasaportu zorunlu mu? Aşı pasaportu hangi ülkelerde uygulanacak?
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Aşı pasaportu nedir? Aşı pasaportu zorunlu mu? Aşı pasaportu hangi ülkelerde uygulanacak?

26.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:40
Aşı pasaportu nedir? Aşı pasaportu zorunlu mu? Aşı pasaportu hangi ülkelerde uygulanacak?

Pandemi nedeniyle hayatımıza giren Aşı pasaportu nedir? Aşı pasaportu zorunlu mu? Aşı pasaportu hangi ülkelerde uygulanacak? Aşı pasaportu ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Aşı pasaportu pandemi ile beraber hayatımıza girdi. Aşı pasaportu nedir? Aşı pasaportu zorunlu mu? Aşı pasaportu hangi ülkelerde uygulanacak?

AŞI PASAPORTU NEDİR?

Yakında insanlar yurt dışına çıkarken bir yerine iki pasaport kullanmak zorunda kalabilir. Biri kimliğinizi kanıtlamak için diğeri de Covid-19 aşısı olduğunuzu ispatlamak için. Covid-19 aşısı olduğunuzu ispatlamak için kullanılan belgeye aşı pasaportu ismi veriliyor.

AŞI PASAPORTU ZORUNLU MU?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, "sınır ötesi seyahatlerde aşı pasaportunun zorunlu hale getirilmesi" önerisiyle gündeme getirilen konu, AB Komisyonunda da tartışmaya açıldı. Ancak Almanya'nın başını çektiği bazı ülkeler, Kovid-19 aşısı olmak istemeyen ya da henüz aşıya ulaşamamış kişilerin haklarının kısıtlanacağı gerekçesiyle, "aşı pasaportuna" sıcak bakmadı. Yunanistan ve İspanya, aşı pasaportunun en önemli savunucuları durumundalar.

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