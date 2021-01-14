Aşı öncelikli meslek grupları neler? Hangi mesleklere aşı öncellikli yapılacak 65 yaş üstüne aşı yapılacak mı? 2021 Aşı takvimi! Toplam kaç kişi aşıla
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Aşı öncelikli meslek grupları neler? Hangi mesleklere aşı öncellikli yapılacak 65 yaş üstüne aşı yapılacak mı? 2021 Aşı takvimi! Toplam kaç kişi aşıla

14.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:30
Aşı öncelikli meslek grupları neler? Hangi mesleklere aşı öncellikli yapılacak 65 yaş üstüne aşı yapılacak mı? 2021 Aşı takvimi! Toplam kaç kişi aşıla

Aşılama işlemlerinin başlamışıyla aşı takvimi ve aşı meslek grupları merak edildi. Sağlık çalışanlarının aşılama işlemi başlarken diğer meslek grupları da aşılama takvimini merak etti. Peki, 65 yaş üstü aşılanacak mı? Kim ne zaman aşı olacak?

Koronavirüsle mücadelede en önemli hamlelerden biri olan aşı, ülkemizde uygulanmaya başlandı.Peki şuanja kadar toplam kaç kişi aşılandı? Aşı öncelikli meslek grupları neler? Hangi mesleklere aşı öncellikli yapılacak 65 yaş üstüne aşı yapılacak mı?

İŞTE AŞILAMADA ÖNCELİK VERİLECEK DÖRT GRUP:

Birinci aşamada sağlık kurumunda çalışanlar; yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ve çalışanlar ve 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

İkinci aşamada hizmetin sürdürülmesi için öncelikli olan sektörler ve 50-64 yaş arası bireyler aşı olacak.

Üçüncü aşamada ilk olarak kronik rahatsızlığı olan kişiler yaş gruplarına göre sıralanarak aşılanacak ve geriye kalan grupların aşılanmasıyla üçüncü aşama tamamlanacak.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanların yapılacağı belirtildi.

Aşı öncelikli meslek grupları neler? Hangi mesleklere aşı öncellikli yapılacak 65 yaş üstüne aşı yapılacak mı? 2021 Aşı takvimi! Toplam kaç kişi aşıla

AŞILANAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün başlayan aşılama uygulamasında 100 binden fazla sağlık çalışanının aşılandığı bilgisini verdi.

Aşı öncelikli meslek grupları neler? Hangi mesleklere aşı öncellikli yapılacak 65 yaş üstüne aşı yapılacak mı? 2021 Aşı takvimi! Toplam kaç kişi aşıla

AŞININ YAN ETKİLERİNE DE YER VERİLDİ

Sitede ayrıca aşı süreci ve aşının olası yan etkilerine dair ayrıntılarda anlatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın aşı süreciyle ilgili yayınladığı bilgilendirme şöyle:

• "Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık: Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

• Yorgunluk: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

• Hafif ateş, titreme: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

• Kusma, ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz"

Toplam Aşılanan Kişi Sayısı: 136072 (14 Ocak, 14.30)

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