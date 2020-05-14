Aşı önceliği çıkışı Avrupa'yı karıştırdı
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Aşı önceliği çıkışı Avrupa'yı karıştırdı

Fransız ilaç firması Sanofi tarafından yapılan, "Eğer bir aşı bulursak öncelik Amerikalıların olacak" açıklamasına AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, "Aşı herkese adil olarak dağıtılmalı" diyerek tepki gösterdi.

Aşı önceliği çıkışı Avrupa'yı karıştırdı
14.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:10

Fransız ilaç firması Sanofi tarafından yapılan, "Eğer bir aşı bulursak öncelik Amerikalıların olacak" açıklamasına AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, "Aşı herkese adil olarak dağıtılmalı" diyerek tepki gösterdi.

Fransız ilaç devi Sanofi adlı firmanın üst düzey yöneticisi Paul Hudson katıldığı bir televizyon programında, "Aşı araştırmalarımız devam ediyor. Eğer aşıyı bulursak bunda bizimle birlikte riskleri paylaşan ve katkı yapan Amerikalılar öncelikli olacak" ifadelerini kullandı. Hudson'ın üstü kapalı olarak Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirmesi de AB kurumlarında büyük rahatsızlığa neden oldu.

Söz konusu açıklamaya AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, AB Komisyonu'nun günlük basın toplantısında yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Keersmaecker, "Covid-19 aşısı bir kamu malı olmalı ve erişimi adil ve evrensel olmalıdır" ifadelerini kullandı.

İLAÇ FİRMASI GERİ ADIM ATTI

Özellikle Fransız medyasında yaşanan yoğun tartışmalar ve halkın tepkisi üzerine Fransız ilaç firması Sanofi geri adım attı. Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Covid-19 aşısı uyruklarına bakılmaksızın tüm vatandaşlara sunulacak. Sanofi ekipleri, korona virüse karşı bir aşı geliştirilmesini hızlandırmak için seferber edildi" ifadeleri kullandı.

Söz konusu tartışma, bir kez daha AB'nin üye ülkelere Covid-19 ile mücadele kapsamında sağladığı desteklerin yetersizliği konusunu gündeme getirmiş oldu. AB en son Covid-19 aşısının bulunması, üretilmesi ve dağıtılması için kullanılmak üzere 7.4 milyar Euro'luk bir fon toplamıştı. Bu fonların hangi şirketlere, ne oranlarda dağıtılacağı konusunda ise henüz herhangi bir detay açıklanmadı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

Kaynak: İHA

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