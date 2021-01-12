Aşı ön kayıt nasıl yapılır? Aşıla uygulaması nasıl indirilir, nasıl kullanılır?
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Aşı ön kayıt nasıl yapılır? Aşıla uygulaması nasıl indirilir, nasıl kullanılır?

12.01.2021 12:56 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:59
Aşı ön kayıt nasıl yapılır? Aşıla uygulaması nasıl indirilir, nasıl kullanılır?

Cuma günü başlanacak koronavirüs aşısı için yeni bir uygulama kullanılacak. Aşı ön kayıt nasıl yapılır? Aşıla uygulaması nasıl indirilir, nasıl kullanılır?

Aşı takibinin daha kolay ve güvenli şekilde yapılması için kullanılacak aşıla uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Aşı ön kayıt nasıl yapılır?

AŞI ÖN KAYIT NASIL YAPILIR?

Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak. Aşı uygunluğuna göre kişinin aşı olup olmayacağı kararlaştırılacak.

AŞILA UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek. İndirilen uygulama sonrası talimatlar ile birlkte ayarla yapılmalı. Böylece aşı

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