Kabine toplantısının bitmesinin ardından vatandaşlar yeni kararlar nelerdir, yeni kısıtlamalar olacak mı, kısıtlamalar kalkacak mı, PCR testi zorunlu mu olacak merak etti. Peki 27 Eylül Kabine toplantısı bitti mi, başladı mı, kararları nelerdir? Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Aşı olmayanlara yasak ve kısıtlama gelecek mi? 2021 aşısızlara ek kısıtlama gelir mi? 27 Eylül Kabine Toplantısı aşı ile ilgili açıklamalar neler? Aşısızlara yaptırım olacak mı? Aşı vurdurmayanlara ek tedbir gelecek mi? Aşı yaptırmayanlara yasak geliyor mu? İşte bilgiler...

27 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ, YAPILDI MI?

Bugün yapılacak olan 27 Eylül Kabine Toplantısı bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şuan toplantı kararlarını açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

AŞISIZLARA YASAK GELECEK Mİ 2021?

Aşısızlara ek tedbir gelecek mi Kabine Toplantısı kararları sonrasında açıklanacak. Gelişmeleri paylaşacağız...

27 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"Geçtiğimiz hafta BM 76. kurul toplantısına istişare etmek üzere New York'a gittik. Yaptığımız görüşmelerde ülkemizin temel yaklaşımını tüm dünyaya paylaşma fırsatı bulduk. Uzunca bir süredir dünya 5'ten büyüktür itirazıyla küresel yönetim sistemindeki değişimli talebini daha iyi bir dünya büyüktür talebiyle bir adım daha öne taşıdık. Dünyanın adalet çağrısına verme niyeti olmayanların, sağlık ve iklim krizlerindeki yaklaşımları farklı göstermeleri elbette zordur. Bu krizler zengin fakir kriteri etki etmeden herkesi etkiliyor. Türkiye olarak bu fotoğraf içinde kendimizle birlikte tüm insanlığın ortak hissiyatını ifade eden bir duruş sergiliyoruz. Bölgemize ve dünyaya dair tespitlerimiz çok daha iyi anlaşılıyor. Dün küresel sistemdeki çarpıklara bizim itirazlarımızı kaygısız kalanlar, bugün aynı itirazı etmeye başladı.

"HER PLATFROMDA ANLATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

BM yapısal eksiklerine rağmen hala insanlığın ortak sorunlarını çözecek en önemli platform olarak görüyoruz. Bunun için BM'yi daha adil, daha kapsayıcı bir yapı oluşturmanın mücadelesini vermeyi sürdüreceğiz. Güvenliği ve refahı kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm kardeşlerimiz, tüm dünya için istemek bize medeniyetimizin ve tarihimizin emridir. Geleceğin dünyasında tüm insanlığın ortak çatısı haline gelmesi için gayret gösteriyoruz. Her platformda bunu anlatmayı sürdüreceğiz. Hepimiz için geç olmadan bu sürecin tamamlanmasını diliyoruz.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA TARİHİ BİR ADIM ATIYORUZ"

Yeni Türkevi'mizin binasının açılışını da gerçekleştirdik. Temelini 4 yıl önce attığımız 36 kat yüksekliğe 20 bin metre kapalı alana sahip yeni Türkevi binamız Lale şekilli görkemli yapısıyla şimdiden şehrin sembollerinden biri haline geldi. BM Genel Kurulu'ndaki hitabımda ülkemiz için çok önemli olan bir müjdeyi de tüm dünya ile paylaştık . Yeşil kalkınma devriminin tabi sonucu olan İklim Konusunda yeni ve tarihi bir adım atıyoruz. Paris İklim Anlaşmasına mutabakat veren ülkeler arasında yer alıyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler, ülkemize verilen taahhütler ile önümüzdeki ay bu anlaşmayı onaylama kararı aldık. BM'de duyurduğumuz bu kararın ülkemiz ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Kasım ayına kadar inşallah onay sürecini tamamlamış olacağız.

"TÜRKİYE ÖNCÜ ROL ÜSTLENECEKTİR"

Esasen AB yeşil mutabakatına uyum için gereken eylem planını hazırlayarak bu konuda önemli bir adım atmıştık. Girdiğimiz bu yeni yol Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin yaptığı en keskin tercihlerden birini ifade ediyor. Yapılan işi değersiz hale getirmeye, önemsizleştirmeye çalışsa da gerçekten tarihi bir karar aldık. Anlaşmalara taraf olduğu halde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler artık Türkiye'yi eleştiremeyecekler. Tam tersine artık biz onları her platformda yükümlülüklerini yerine getirmeye davet edeceğiz. Bu tercih bizim için lüks, kayıp değil tam tersine bugünden geleceğe hazırlanmanın yol haritası olacaktır. Madem iklim değişikliği bir gerçektir elbette Türkiye böyle bir hayati meselede öncü rol üstlenecektir. Yaşadıkları yerler su altında kalacak milyonlarca insan her geçen yıl bu hakikatle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bizim böyle bir sürecin dışında kalmamız düşünülemez. İklim değişikliği konusunda da bizim safımız mazlumların yanı olacaktır. İlgili kurumlarımız şimdiden 2053 taahhüt olan net emisyon olan eylem planlarını hazırlamaya başlamıştır. Enerji, savunma, sanayi başta olmak üzere hayatımın her tarafını kuşatan bu eylem planları meclisimizin onayının ardından yürürlüğe koyacağız. Bu hususta emeği, katkısı olan bakanlıklarımıza, kurumlarımıza ve diğer herkese şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum.

