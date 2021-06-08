Aşı olmayanlara yaptırım uygulanacak mı? Aşı olmayana ceza var mı?

Türkiye'de sırası gelmesine rağmen aşı olmayanlar var. Uzmanlar, aşıya uyumun en üst seviyeye çıkarılması konusunda uyarıyor. Peki, Aşı olmayanlara yaptırım uygulanacak mı? Aşı olmayanlara ceza var mı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca insanın yaptırdığı kovid-19 aşılarıyla ilgili son dakika yeni bir gelişme yaşandı. Aşı yaptırmayan vatandaşlar için kısıtlama ve yaptırımın gelme sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılma başlandı. Peki, Aşı olmayanlara yaptırım uygulanacak mı? İşte tüm detaylar…

AŞI OLMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK MI?

Koronavirüs aşılamasında uygulanan toplam doz sayısı 18 milyonu geçti. İlk doz aşılarını olanlar 11 milyona ulaşmak üzere. Ancak onların da koronavirüse yakalanma riski halen devam ediyor.

İlk doz sonrası koronavirüse yakalananlara ikinci doz aşı uygulanmıyor. 6 ay sonra aşılama ilk dozdan başlıyor. Aşı olunduğunda da tedbirlere uyulması gerekiyor.

Koronavirüs salgınının, sonbahar aylarına kadar kontrol altına alınması ve toplumun büyük bölümünün aşılanma planının hayata geçirilmesi için bir dizi yeni karar almak gerekecek. Buna göre HES kodu olmayanların kamu binaları, bankalar ve AVM'lere alınmaması gibi, aşı yaptırmayanlara dönük sınırlamalar da tartışılmaya başlanacak. Sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser, hatta bazı kamu kurumları gibi yerlere aşı olmayanların girememesine ilişkin kararların alınabileceği belirtiliyor.

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinde sonbahara rahat bir şekilde girebilmesi için yeni önlemlerin alınması gündemde.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre yapılan değerlendirme toplantılarında, aşı randevularına ilginin azalmasının nedeni olarak, 40-50 yaş arasındaki orta yaş gruplarındaki aşı duyarsızlığı gösteriliyor. 18-35 yaş arasının ise hem kurallara uyum, hem de aşıya ilgi açısından en duyarsız kitle olduğu belirtiliyor. Sadece aşı kampanyası değil, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda, karar vericiler ve sosyal bilimcilerle birlikte toplumun aşı psikolojisini yönetmek için yeni kararlar alınması gerektiği de ifade ediliyor.

AŞI OLMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK MI?

Özellikle, sonbahara kadar toplumun yüzde 70'inin bağışıklık kazanması gerektiği, aksi durumda bu oranın yüzde 50'de kalabileceği öne sürülüyor.

Koronavirüs aşısına ilginin artmaması durumunda, aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık uygulanması da planlar arasında bulunuyor. HES kodu olmayanların kamu binaları, bankalar ve AVM'lere alınmaması gibi, aşı yaptırmayanlara dönük sınırlamalar da tartışılmaya başlanacak.

Aşıya erişimin yaygınlaşmasının ardından, aşı yaptırmayanların oranının yüksek olması durumunda, sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser, hatta bazı kamu kurumları gibi yerlere aşı olmayanların girememesine ilişkin kuralların gündeme gelebileceği belirtiliyor.