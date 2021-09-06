Aşı olmayanlara seyahat kısıtlaması var mı? Aşı olmayanlara seyahat yasağı var mı? Aşı olmayanlara yaptırım uygulanacak mı?

Aşı olmayanlara kısıtlama yolda! Türkiye'de sırası gelmesine rağmen aşı olmayanlar var. Uzmanlar, aşıya uyumun en üst seviyeye çıkarılması konusunda uyarıyor. Peki, Aşı olmayanlara yasak var mı? Aşı olmayanlara yaptırım uygulanacak mı? Aşı olmayanlara seyahat yasağı var mı? Aşı olmayanlara seyahat kısıtlaması var mı?

Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte ülkeler önlemlerini aldı. Önce sınırlardan geçiş için PCR testi istendi ya da karantina zorunluluğu kondu. Şimdi, aşı olanlara hem dünyada hem Türkiye'de bazı haklar tanınırken, aşı olmayanlara yönelik bazı yaptırımlar konuşuluyor ve uygulanıyor. Aşılamayla birlikte, pozitif ayrımcılık da gündemde. Peki, Aşı olmayanlara seyahat kısıtlaması var mı? Aşı olmayanlara yaptırım uygulanacak mı? İşte tüm detaylar…

AŞI OLMAYANLARA SEYAHAT KISITLAMASI VAR MI?

Konser, tiyatro ve sinema gibi faaliyetler için PCR testi uygulaması devreye alındı. Şehirlerarası toplu taşıma araçlarına biniş öncesi aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi istenmesi uygulaması başladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan PCR genelgesi

Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğunda PCR testi zorunluluğu Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Salgına karşı en güçlü mücadele aracı olan aşılamada dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Aşı tedarikinde de oldukça iyi durumdayız. Ülkemizde bazı kesimlerin hala aşıya tereddütle yaklaştığını görüyoruz, aşı gönüllülük esasında olacak. Sürekli dönüşen ve değişen virüse karşı aşı dışında başka bir korunma yöntemi bulunmuyor. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum."

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Eylül ayında okullarına kavuşmayı bekleyen öğrencilerimizin geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğuınu aklımızdan çıkarmamalıyız. 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı ama aşı olmayan öğretmen ve görevlilerin haftada en az 2 kez PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız.