Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Aşısızlar kısıtlanacak mı?
Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının yükselmesi sonrasında gözler Kabine toplantısında alınacak yeni kararlara çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı, nasıl yürütüleceği ve aşı olmayanlar için alınabilecek yeni kısıtlama önlemlerine kadar pek çok konu değerlendirilecek. Peki, aşı olmayanlara kısıtlama var mı?
Aşılama çalışmaları da bir yandan hızla devam ederken, eğitimden, aşı olmayanlara yönelik kısıtlama tartışmalarına kadar birçok konu bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Toplantının ardından açıklama yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları paylaşacak. Peki, aşısızlar kısıtlanacak mı?
AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA VAR MI?
Kritik toplantıda koronayla ilgili son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sunum yapması bekleniyor. Yine toplantıda aşılamada gelinen son durumun da masaya yatırılacağı belirtiliyor.
Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.
Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.