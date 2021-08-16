Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Aşısızlar kısıtlanacak mı?

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının yükselmesi sonrasında gözler Kabine toplantısında alınacak yeni kararlara çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı, nasıl yürütüleceği ve aşı olmayanlar için alınabilecek yeni kısıtlama önlemlerine kadar pek çok konu değerlendirilecek. Peki, aşı olmayanlara kısıtlama var mı?