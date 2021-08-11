Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Aşı olmayanlara kısıtlama olacak mı? Aşı olmayanlara kısıtlama mı olacak? Aşı olmayana kısıtlama olacak mı?
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Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Aşı olmayanlara kısıtlama olacak mı? Aşı olmayanlara kısıtlama mı olacak? Aşı olmayana kısıtlama olacak mı?

Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Aşı olmayanlara kısıtlama olacak mı? Aşı olmayanlara kısıtlama mı olacak? Aşı olmayana kısıtlama olacak mı?
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Bilim Kurulu toplantısı sonrası video ile açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca'nın açıklamaların ardından, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu Aşı olmayanlara kısıtlama olup, olmayacağı. Peki, Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Aşı olmayanlara kısıtlama olacak mı? Aşı olmayanlara kısıtlama mı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası video ile açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrası vatandaşlar internette "Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Aşı olmayanlara kısıtlama olacak mı? Aşı olmayanlara kısıtlama mı olacak?" sorularını aratmaya başladı. Aşı olmayanlara kısıtlama olup, olmayacağı ile ilgili detaylar haberimizde.

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırmayan kişilerin hasta olmadıklarını kanıtlamak amacıyla düzenli şekilde PCR testine tabii tutulacağını ve bu durumun özellikle öğrenci ile velileri için zorunlu olacağını söyledi. Koca'nın bu açıklamaları 'aşı olmayanlara yönelik kısıtlamalar geliyor' yönündeki yorumları da güçlendirdi.

Fahrettin Koca'nın aşı olmayan vatandaşlar ile açıklamaları şu şekilde;

Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz.

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Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Aşı olmayanlara kısıtlama olacak mı? Aşı olmayanlara kısıtlama mı olacak? Aşı olmayana kısıtlama olacak mı? - Haberler
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