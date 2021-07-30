Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
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Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
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Türkiye'de koronavirüs aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların koronavirüsü en hafif şekilde atlatması için aşılamanın genişletilmesi hedeflenirken çeşitli nedenlerden dolayı aşı olmak istemeyenler de bulunuyor. Peki, Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Aşı olmayanlara yasak var mı? Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?

Nüfusun büyük bir bölümü aşılanırken çeşitli nedenlere bağlı olarak aşı olmayanlar da bulunuyor. Hâl böyle olunca, aşı olmayanlara yasak gelecek mi, aşısızlara kısıtlama var mı gibi konular, özellikle sosyal medyada öne çıkıyor. Peki, Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Aşı olmayanlara yasak var mı?Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? İşte detaylar haberimizde…

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 'Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi?' sorusuna, Kabine'yi işaret ederek yanıt verdi.

"Tabi biz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık fakat çok değişik sesler yine çıktı. Dünyanın değişik yerlerinde bunlar hep böyle oldu. Şu anda bizde de ilk Kabine Toplantımızda bunları ele alacağız. 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan ülkeler varken biz böyle bir sıkıntı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Gerek Çin'den aldığımız aşı gerek Biontech...

Hastane noktasında sıkıntımız yok, çok çok aktif konumda bir ülkeyiz. İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız. "

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