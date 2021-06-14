Aşı olmayanlar seyahat edebilir mi? Aşı yaşı kaç oldu? SGK'ye kayıtlı herkes aşı olabilir mi?

40 yaşına inen aşı takviminde yeni gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca neler söyledi? Kimler aşı olabilir? Aşıda öncelik sıra kimin? Aşı olmayanlar seyahat edebilir mi? Aşı yaşı kaç oldu? SGK'ye kayıtlı herkes aşı olabilir mi?

40 yaşına inen aşı takviminde yeni gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca neler söyledi? Kimler aşı olabilir? Aşıda öncelik sıra kimin? Aşı olmayanlar seyahat edebilir mi? Aşı yaşı kaç oldu? SGK'ye kayıtlı herkes aşı olabilir mi?

AŞI YAŞI KAÇ OLDU?

Aşı yaşı en son olarak 1 Haziran'da 50 yaş üstüne inmişti. Bakanlık ve Alman Biontech firması arasında yapılan anlaşmayla aşı tedarikindeki sıkıntının çözülmesiyle aşı uygulamaları da hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün 10 Haziran tarihi itibariyle aşı yaşının 45'e indiğini açıkladı. 9 Haziran günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası 40 yaş üstü vatandaşların da gelecek pazartesi gününden itibaren aşılanmasına başlanabileceği belirtildi.

AŞI OLMAYANLAR SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

Seyahat ederken aşı kısıtlaması bulunmamaktadır. Aşı olmayan kişiler hes kodları ile seyahat edebilir.

SGK'YE KAYITLI KİŞİLERİN AŞI TAKVİMİ

Sağlık Bakanı Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanlar için yarından itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi.