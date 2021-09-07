Aşı olmayanlar şehirler arası seyahat edebilecek mi?

Şehirler arası yolculuklarda 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla PCR testi uygulaması ile ilgili alınan kararlar uygulamaya konuldu. Bu kapsamda Aşı olmayanlar şehirler arası seyahat edebilecek mi? sorusunun yanıtı merak edildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alınan PCR testi uygulamasının detaylarını duyuran İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede konser, tiyatro ve sinema gibi faaliyetler için PCR testi uygulamasının aşı olmayanlar için devreye alınacağını bildirdi.

Aşı olmayanlar şehirler arası seyahat edebilecek mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası toplu taşımada "aşısı olmayana PCR testi zorunluluğu" başladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu olduğu istenilecek. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

AŞI OLMAYANLAR ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğunda aşı olmayanlardan PCR testi istenecek. Şehirlerarası toplu taşıma araçlarına biniş öncesi aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi istenmesi uygulaması başladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN PCR GENELGESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız." dedi.

Zorunlu testler ücretsiz yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Aşı gönüllülük esasında olacak"

Salgına karşı en güçlü mücadele aracı olan aşılamada dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Aşı tedarikinde de oldukça iyi durumdayız. Ülkemizde bazı kesimlerin hala aşıya tereddütle yaklaştığını görüyoruz, aşı gönüllülük esasında olacak. Sürekli dönüşen ve değişen virüse karşı aşı dışında başka bir korunma yöntemi bulunmuyor. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum.

Aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu

Eylül ayında okullarına kavuşmayı bekleyen öğrencilerimizin geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğuınu aklımızdan çıkarmamalıyız. 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı ama aşı olmayan öğretmen ve görevlilerin haftada en az 2 kez PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız.

PCR UYGULAMASI OTOBÜSLERDE ZORUNLU MU?

6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişiler; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu olduğu, yine Milli Eğitim Bakanlığı'nca 24 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan 'Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'nde öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenilecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişiler; aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilecek.