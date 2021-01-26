Aşı olmayanlar kayıt altına alınacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aşı olmayanlar kayıt altına alınacak

26.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:37
Aşı olmayanlar kayıt altına alınacak

İspanya'da Covid-19 aşısı olmayı reddedenlerin kayıt altına alınacak.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, Covid-19 aşısı olmayan vatandaşları takip etmek için bir kayıt defteri oluşturulacağını aktardı. Illa, her vatandaşın aşı olmaya davet edileceğini ve aşı yaptırmanın gönüllülük esasına dayandığını ifade ederek, aşı olmayı kabul etmeyenlerin ise kayıt defterine kaydedileceğini söyledi. Söz konusu kayıtların halka açık olmayacağının altını çizen Illa, kayıt altına alınan verilerin Avrupa ülkelerinin kullanımına sunulacağını fakat katı veri koruma kurallarına tabi olacağını söyledi.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip korona virüs aşısına onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ilk aşılamalar Pazar günü itibariyle başlamıştı. Ülkede aşıyı alan ilk kişi 96 yaşındaki Araceli Hidalgo olmuştu. 47 milyonluk nüfusa sahip İspanya'da önümüzdeki 12 hafta içinde 2.3 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Avrupa'da Covid-19'a bağlı can kaybının en fazla olduğu 5. ülke konumunda bulunan İspanya'da korona virüs salgınında can kaybı 50 bini aştı. Toplam vak'a sayısının 1 milyon 894 bin 72'ye ulaştığı ülkede toplam can kaybı sayısı da 50 bin 122'ye ulaştı. 

Kaynak: Tourism Today

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemre Kemer Özcan Deniz Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hisarcık Kayserispor Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aşı olmayanlar kayıt altına alınacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 10:51:32. #1.15#
title