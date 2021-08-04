Aşı olmayanlar kahvehaneye giremeyecek mi? Koronavirüs aşısı olmayanlar kıraathaneye alınmayacak mı?
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Aşı olmayanlar kahvehaneye giremeyecek mi? Koronavirüs aşısı olmayanlar kıraathaneye alınmayacak mı?

Aşı olmayanlar kahvehaneye giremeyecek mi? Koronavirüs aşısı olmayanlar kıraathaneye alınmayacak mı?
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Son dakika gelen habere göre 2 doz koronavirüs aşısı olmayanlar kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak. Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu, 2 doz aşısını yaptırmayan müşterilerini yarından itibaren iş yerlerine almayacaklarını açıkladı. Peki, 1 doz aşı yaptıranlar kıraathaneye girebilir mi? Kahvehaneye girişler için en az kaç doz aşı yaptırmaları gerekir? Detaylar haberimizde...

Aşı randevusuna ve aşılamaya gidilmemesi kahveci esnafını harekete geçirdi. Sosyal buluşma noktalarından biri olan kahvehane, kıraathane ve kafeler için federasyon yaptırım kararı aldı. Peki, Aşı olmayanlar kahvehaneye giremeyecek mi? Koronavirüs aşısı olmayanlar kıraathaneye alınmayacak mı?

KORONAVİRÜS AŞISI OLMAYANLAR KIRAATHANEYE GİREMEYECEK Mİ?

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu, 2 doz aşısını yaptırmayan müşterilerini yarından itibaren iş yerlerine almayacaklarını açıkladı. Kararın Türkiye'deki 130 bin esnaf için geçerli olduğunu belirten Federasyon Başkanı Murat Ağaoğlu, "Kahvehane ve kıraathane işletmecisi esnafımızın tekrar kapanmayı kaldıracak gücü kalmamıştır" dedi.

Aşı randevusuna ve aşılamaya gidilmemesi kahveci esnafını harekete geçirdi. Sosyal buluşma noktalarından biri olan kahvehane, kıraathane ve kafeler için federasyon yaptırım kararı aldı.

"16 AY OYUN YASAĞIYLA ZOR GÜNLER YAŞADIK"

En fazla mağduriyet yaşayan kesimin kahvehane, kıraathane işletmesi yapan esnaf olduğunu aktaran Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, kahvehanelerin koronavirüs ile mücadele kapsamında 130 bin esnafın 16 Mart 2020 tarihinde iş yerini kapattığını, aralıklarla açılım da olsa 16 ay oyun yasağı ile maddi ve manevi zor günler yaşandığını söyledi.

"KAHVEHANELERİN TEKRAR KAPANMAYI KALDIRACAK GÜCÜ KALMAMIŞTIR"

1 Temmuz tarihinde kontrollü normalleşmeye geçilmesine rağmen havaların ısınmasıyla rehavet yaşandığını belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Bazı vatandaşlarımızın aşı olmamaları ayrıca koronavirüse kıyasla daha hızlı yayılan mutant virüs sebebiyle de vaka sayılarında büyük bir artış olduğu ve vefat sayılarının arttığı gözleniyor. Çok büyük ümitlerle başladığımız normalleşme sürecinin salgının artması sebebiyle tekrar sona ermesi ve kısıtlamalar yaşanmasının hem ülkemiz ekonomisine hem de esnafımıza çok derin yaralar açacağı aşikardır. Kısıtlamalar sebebiyle zor günler geçiren kahvehane ve kıraathane işletmecisi esnaflarımızın tekrar kapanmayı kaldıracak gücü kalmamıştır.

KARAR YARINDAN İTİBAREN UYGULANACAK

Bu sebeple Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu ve federasyona bağlı meslek odaları olarak aldığımız karar doğrultusunda yarından itibaren ülke genelindeki tüm kahvehane, kıraathane ve kafelerimize en az 2 doz aşı olmayan vatandaşlarımızı kabul edemeyeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyor, salgın ve hastalıkların sona ereceği güzel günler diliyoruz."

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