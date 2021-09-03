Aşı olmayanlar işe alınmayacak mı? Aşı yaptırmayanlar iş yerine giremeyecek mi? İş yerlerinde aşı zorunlu mu?

Son dakika gelen haberlere göre, aşı olmayan işçiler için haftada 1 kez koronavirüs testi zorunluluğu getirildi. Bunun ardından vatandaşlar, Aşı olmayanlar işe alınmayacak mı? Aşı yaptırmayanlar işyerine giremeyecek mi? Aşı olmayanlar iş yerlerine alınmayacak mı? gibi soruların cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşı olmayan işçilere test zorunluluğu getirdi. 6 Eylül itibarıyla başlayacak uygulama kapsamında aşı yaptırmayan çalışanlardan haftada 1 kez koronavirüs testi istenecek. Peki, Aşı yaptırmayanlar işyerine giremeyecek mi? Haftada en az kaç PCR testi yapılması istenecek? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

AŞI OLMAYANLAR İŞ YERLERİNE GİREMEYECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşı olmayan işçilere test zorunluluğu getirdi. 6 Eylül itibarıyla başlayacak uygulama kapsamında aşı yaptırmayan çalışanlardan haftada 1 kez koronavirüs testi istenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Koronavirüs aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları, işveren tarafından istenecek. Test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere İş yerinde kayıt altında tutulacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır. Bu doğrultuda, Bakanlığımız tarafından, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği'ne gönderilmiştir.

İŞVEREN YAZILI OLARAK BİLGİLENDİRECEK

Söz konusu yazıda, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmıştır. İşverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir. Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir.

HAFTADA 1 KEZ TEST ZORUNLULUĞU

COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."