Aşı olmayan hamilelere "bebekleriniz de tehlikede" uyarısı
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Aşı olmayan hamilelere "bebekleriniz de tehlikede" uyarısı

Aşı olmayan hamilelere 'bebekleriniz de tehlikede' uyarısı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Sağlık

Kovid-19 aşılama oranının en düşük seyrettiği illerden Şanlıurfa'da, aşı olmayan hamilelerin hem kendilerini hem de bebeklerini riske attıkları bildirildi.

Kovid-19 aşılama oranının en düşük seyrettiği illerden Şanlıurfa'da, aşı olmayan hamilelerin hem kendilerini hem de bebeklerini riske attıkları bildirildi.

Türkiye'de geçen yıl toplam doğurganlık hızının 3,71 çocuk ile en yüksek olduğu Şanlıurfa'da, her yıl 60 bini aşkın bebek dünyaya geliyor. Kovid-19 aşılama oranında ise son sırada yer alan kentte, çok sayıda hamile aşı yaptırmadı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Alev Esercan, AA muhabirine, Türkiye geneline göre kentteki gebe sayısının çok fazla olduğunu söyledi.

Kentteki aşılama oranının düşük olmasının herkes için bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Esercan, şöyle konuştu:

"Kovid-19 hem gebeler için hem de diğer vatandaşlarımız için önemli bir sağlık sorunu. Giderek hasta sayımız ve hastaneye yatışlarımız artmakta. Bu nedenle özellikle anne adaylarına bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Gebelikte biliyorsunuz ki tetanos, hepatit B gibi bazı aşılar yapılabiliyor. Bunlar gerekli olduğu zaman 3 aydan sonra güvenle uygulanan aşılar. Kovid-19 aşısı da artık bu aşılar gibi, 3 aydan sonra uygulanabilir. Bu aşıyı yaptıktan sonra tabi ki Kovid-19 hastalığını geçirme ihtimaliniz var ama bu aşıları yaptıktan sonra size ve bebeğinize bir zarar gelmeyecek, hastalığı kapsanız bile daha hafif atlatacaksınız."

Esercan, aşı yaptırmayan gebelerin ve bebeklerinin büyük risk altında olduğunu belirtti.

Aşılı olmadan hastalığı kapan gebelerin hastalığı ağır geçirebileceğine dikkati çeken Esercan, şöyle devam etti:

"Aşı olmadan hastalığa yakalanan gebelerimiz, Kovid-19 olduğunuzda yoğun bakıma yatma riskiniz, akciğerlerinizde zatürre dediğimiz tutulumun olması artacaktır. O yüzden sizin ve bebeğinizin sağlığı için aşıyı öneriyoruz. Ayrıca hastalığa yakalandığınızda hastaneye yatmasanız bile gebelikle birlikte birkaç problem, erken doğum, bebeğin kaybı, sizin hayati riskiniz, düşük gibi bazı faktörler ortaya çıkabiliyor. Yine özellikle gebelik nedeniyle bağışıklık sisteminin bu dönemde düşük olması, hastalığın daha fazla ilerlemesi, yoğun bakım, entübe edilme, akciğerin bozulması gibi durumlar gelişebiliyor."

"Bu süreçte anne kaybı bile yaşandı"

Aşı yaptırmadan hastalığa yakalanan gebelerin sayısının her geçen gün artığını ifade eden Esercan, şunları kaydetti:

"Maalesef hiç aşı yaptırmamış ya da eksik aşı yaptıran gebe hasta sayısının her geçen gün arttığını görüyoruz. Bunları genellikle hastaneye yatırıyor ve burada tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Çok ağır geçiriyorlar hastalık enfeksiyonunu, yoğun bakımda bulunan gebe hastalarımız var. Akciğer tutulumu olan, nefes darlığı çeken gebelerimiz var. Bu durumdan bebekleri de etkileniyor. Hem erken doğum hem bebeğin genel durumunun bozulması hem de annenin genel durumunun kötüleşmesi nedeniyle gebeliği sonlandırabiliyoruz. Hatta bu süreçte anne kaybımız da oldu. Sevgili anne adayları, hem kendiniz hem de bebeğiniz için nasıl kullandığımız ilaçları, vitaminleri, yemeğimizi, içtiğimizi düşünüyorsak Kovid-19 için aşımızı düşünelim, aşı olalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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