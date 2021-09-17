Aşı olmayan doktor korona virüs sebebiyle vefat etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aşı olmayan doktor korona virüs sebebiyle vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aşı olmayan doktor korona virüs sebebiyle vefat etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu, korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu, korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alioğlu'nun meslektaşlarının ısrarlarına rağmen aşı olmadığı öğrenildi.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan Dr. Kenan Alioğlu'nun bir süre önce yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada rahatsızlanan ve durumu ağırlaşan Alioğlu, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine burada devam edilen doktor, durumunun daha da ağırlaşması üzerine entübe edildi. Alioğlu, uygulanan bütün tedavilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 43 yaşında vefat eden doktorun, meslektaşlarının bütün ısrarlarına rağmen aşı olmadığı öğrenildi.

Hastaneden başsağlığı mesajı

Öte yandan hayatını kaybeden Alioğlu'nun görev yaptığı hastane olan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı. Hastane yönetimi mesajda; "Bir süredir Covid-19 tanısıyla takip ve tedavi edilen hastanemiz FTR Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu'nu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli hekimimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ

Aşı olmayan doktor korona virüs sebebiyle vefat etti

Aşı olmayan doktor korona virüs sebebiyle vefat etti

Aşı olmayan doktor korona virüs sebebiyle vefat etti

Aşı olmayan doktor korona virüs sebebiyle vefat etti

Aşı olmayan doktor korona virüs sebebiyle vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Sahte Covid-19 negatif test sonucu satan çeteye ikinci dalga operasyon: 3 kişi daha yakalandı

Son dakika! Sahte Covid-19 negatif test sonucu satan çeteye ikinci dalga operasyon: 3 kişi daha yakalandı

 Tıra çarpıp paramparça olan otomobilden cansız bedeni çıkarıldı

Tıra çarpıp paramparça olan otomobilden cansız bedeni çıkarıldı

 Markete giderken yakalanan koronalı gençten polise karşı ilginç savunma: Abi abarttınız

Markete giderken yakalanan koronalı gençten polise karşı ilginç savunma: Abi abarttınız
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Gökhan Çıra Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Okan Buruk Fatih Terim Halis Özkahya Nihat Özdemir Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aşı olmayan doktor korona virüs sebebiyle vefat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 19:05:15. #1.17#